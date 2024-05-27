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中共軍演 經濟學者：表面針對台灣實際劍指東南亞

中央社／ 台北27日電
孫明德觀察，此次中共軍演和2022年時任美國聯邦眾議院議長裴洛西來台時不同，這次中國將台灣離島也納入封鎖範圍，對於台灣而言，物流對外的國際航運即會受到干擾。圖／孫明德提供
孫明德觀察，此次中共軍演和2022年時任美國聯邦眾議院議長裴洛西來台時不同，這次中國將台灣離島也納入封鎖範圍，對於台灣而言，物流對外的國際航運即會受到干擾。圖／孫明德提供

中國日前結束對台灣「聯合利劍-2024A」演習，台經院景氣預測中心主任孫明德認為，除了須留意對金融面及物流面影響，就意義上，中國表面在嚇阻台灣，實際劍指東南亞，因中國與菲律賓及越南存在南海爭端，正藉此警告東南亞國家勿妄動。

台灣經濟研究院今天舉行亞洲政經景氣展望研討會，孫明德會中談「全球地緣風險與亞洲政經情勢」，並邀請國泰世華銀行首席經濟學家林啟超、渣打銀行東北亞區高級經濟分析師符銘財與談。

孫明德指出，根據經濟學人（The Economist）分析，中共近日在台灣周邊進行為期2天軍演，名為「2024A」，意味接下來將有B、C、D；經濟學人也認為，中共軍演對外資投資台灣及物流均會有影響，且此次中國表面上在嚇阻台灣，實際上更重要目的是告訴菲律賓及越南，中國地盤愈來愈大、封鎖面積愈來愈廣，未來它可循同樣模式對待菲律賓及越南。

孫明德觀察，此次中共軍演和2022年時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台時不同，這次中國將台灣離島也納入封鎖範圍，對於台灣而言，物流對外的國際航運即會受到干擾。

孫明德也點出，有戰爭陰影時，通常股、匯市不會是現在這樣表現，而是會出現較激烈反應，但此次中共軍演期間，新台幣匯率似乎還是跟著國際走，沒有受太大影響，「經濟學人也有點出，此次台灣央行應有出手適當調節，讓新台幣匯率走勢較穩定」。

孫明德認為，此次中共軍演，首先要留意後續金融風險，除了地緣政治風險因素外，近年全球央行印鈔票速度遠高於經濟成長率，超發的貨幣推升資本及金融市場，但股神巴菲特現在手握現金水位達1800億美元的歷史新高，第2季結束時預估水位會達2000億美元，換言之，現階段巴菲特沒有將現金拿去買股票，而是留在口袋裡，跡象顯現要小心金融市場變化。

其次則要關注物流面影響，孫明德提到，台灣對外貿易，無論空運或海運都要經過台灣海峽，萬一中國日後軍演愈趨頻繁，將造成航運業或空運業恐慌，是台灣未來必須留意的事。

孫明德也認同，此次中共表面上針對台灣，實際上劍指東南亞，尤其是菲律賓及越南，因中國與菲律賓及越南在南海爭端上吵得更兇。

他說，「中共此次軍演，不是只有兩岸問題，而是將東南亞也扯進來」，中共軍演同時在告訴東南亞國家，中國今天可以在台海演習，明天就可以在南海演習，有警告東南亞國家不要妄動的意味。

中共 景氣 東南亞

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