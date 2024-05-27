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中共近日對台軍演 經部：重要物資煤氣正常進口卸收

中央社／ 台北27日電
中共近日在台灣周圍海空領域進行軍事演習，經濟部表示，國內民生經濟重要物資原油、天然氣及燃煤均維持正常進口運送，能源供應不受軍事演習影響，請民眾放心。圖／聯合報系資料照
中共近日在台灣周圍海空領域進行軍事演習，經濟部表示，國內民生經濟重要物資原油、天然氣及燃煤均維持正常進口運送，能源供應不受軍事演習影響，請民眾放心。圖／聯合報系資料照

中共近日在台灣周圍海空領域進行軍事演習經濟部表示，國內民生經濟重要物資原油、天然氣及燃煤均維持正常進口運送，共1艘運煤船、2艘天然氣船順利抵台並正常卸收，能源供應不受軍事演習影響，請民眾放心。

經濟部指出，目前國內原油、天然氣及燃煤的安全存量天數，均高於法定規範。

中共於23、24日連續2天在台灣周圍海空領域進行軍事演習，引起全球媒體關注。

中油今天透過新聞稿表示，為確保國內油氣穩定供應，一直持續視國內市場需求生產油品，即時調度油罐車及環島油輪運送，並已規劃於北、中、南部地區新建（擴建）天然氣接收站及儲槽等設備，待各項計畫完成後，即可分區供氣，相互備援，充分滿足國內用氣需求。

台電也表示，目前燃煤總存量約309萬噸，折合存量天數約42天，燃煤存量充足。

經濟部說明，目前國內原油、天然氣及燃煤的安全存量天數，均高於法定規範，同時也採多元來源供應策略，除持續積極尋找供應穩定、具價格競爭力的中長期供應來源，並以短期現貨為輔，視國際市場供需狀況及國內需求變化，滾動檢討與調整。

國營司表示，平時已備妥存量，可充分供應國內需求；另政府平時即積極確保能源供應安全，每日與台電及中油密切保持聯繫，持續監控國內能源儲備情形，隨時確保能源供應無虞。

天然氣 演習 經濟部

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