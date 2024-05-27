10架共機昨越海峽中線 最遠進入日本防空識別區

賴清德總統發表520就職演說後，從媒體圈到學術圈到政壇討論的熱門話題都是：「美國事前真的有看過賴的演說稿嗎？」賴就職3天後中共立刻執行環台軍演，美方從國務院到總統拜登陸續出來喊話想要控管台海局勢，目前來看不論美方有沒有在520前看過賴的就職演說，賴新手上路，並未走前總統蔡英文的路線。

2024-05-27 05:50