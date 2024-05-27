10架共機昨越海峽中線 最遠進入日本防空識別區
國防部上午發布昨天（26日）至今天清晨6時之間，過去24小時內的台海當面共軍動態，共偵獲21架飛機出海，其中10架飛越台灣海峽中線，進入台灣西南方的防空識別區（ADIZ），部分飛機更繞過恆春半島，出巴士海峽轉向東北，直至超越東經123度，進入日本劃設的防空識別區範圍。
前幾年共機開始出海擾台，初期經常由轟六或是運八電戰機，執行類似的航線，近年相對較少。此次國軍公布未詳列機種，僅宣布主戰機、輔戰機與無人機等機種。
在此前24小時，意即「聯合利劍」演習結束後第一天，台灣海峽上空偵獲7架共機（含無人機），但無越線紀錄。
至於海上動態，共有中共軍艦11艘次、海警船4艘次，數字比起日前軍演期間下降，但仍高於平日。
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