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美眾院外委會主席麥考爾訪台 外交部：感謝強勁挺台

中央社／ 台北27日電
美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）在新任總統副總統宣誓就職後，即率領跨黨派重量級議員慶賀團於26日晚間抵達台灣。華盛頓記者張文馨／攝影
美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）在新任總統副總統宣誓就職後，即率領跨黨派重量級議員慶賀團於26日晚間抵達台灣。華盛頓記者張文馨／攝影

美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾率跨黨派議員慶賀團訪台，外交部感謝美方持續透過各種多元且具體的行動，積極展現不分黨派對台灣的強勁支持，訪團也將有助台美深化「堅若磐石」全方位合作夥伴關係。

外交部發布新聞稿表示，美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）受議長強生（MikeJohnson）指派，在新任總統副總統宣誓就職後，即率領跨黨派重量級議員慶賀團於26日晚間抵達台灣。外交部感謝強生對台灣蓬勃的民主及新任政府的支持，並對麥考爾等人到訪表達誠摯歡迎。

外交部指出，訪團在台期間將晉見總統賴清德及副總統蕭美琴、接受外交部長林佳龍款宴，並與國安外交新任團隊就台美關係及區域情勢等重要議題交換意見。

外交部表示，麥考爾是美國國會外交及國安議題關鍵領袖，在他的領導下，眾院外委會持續透過各種多元且具體的行動，積極展現不分黨派對台灣的強勁支持，同時也是美國國會推動各項友台倡議的堅定力量。

此行是繼去年4月麥考爾首度帶領眾院外委會來訪後，連續第2年率兩黨重量級議員訪問台灣，展現美國國會挺台的高度共識。慶賀團全體團員也都是眾院「國會台灣連線」成員，是台灣在美國國會堅定的盟友。

外交部指出，今年適逢台灣關係法立法45週年，強生在台灣新政府上任之初，即特別指派國會重要領袖率團來台致賀，別具重要意義。訪團此行也將有助台美持續深化「堅若磐石」的全方位合作夥伴關係。

外交部 美國 議員

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