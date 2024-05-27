聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴總統：盼國人諒解、體諒表態藝人

聯合報／ 記者萬于甄陳秋雲林麗玉鄭媁張睿廷／連線報導
賴清德總統表示，台灣文化工作者到中國被迫政治表態不是第一次，國人應給予諒解、體諒。路透
賴清德總統表示，台灣文化工作者到中國被迫政治表態不是第一次，國人應給予諒解、體諒。路透

大陸央視發布反台獨聲明，許多台灣藝人紛紛被逼表態。賴清德總統昨在台南受訪表示，台灣文化工作者到中國被迫政治表態不是第一次，也不會是最後一次，除感到不捨，但在他人屋簷下講什麼固然是一回事，更重要的是他們內心想什麼，國人應給予諒解、體諒。不過，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，依歷史、民族與憲法，兩岸人民本來都是中國人，什麼時候稱「我們中國人」是件需要被原諒的事？

台北市長蔣萬安民進黨喊話說，兩岸或國內朝野間都有種「情緒動員」感覺，這是非常內耗的，他要告訴對岸及民進黨政府，如果沒有一個良好溝通對話機制，沒辦法營造一個和平穩定大環境，人民也沒辦法自由安心地往來、做自己。

民眾黨主席柯文哲說，自由創作是藝術靈魂，沒有自由靈魂就不會有藝術創作，理論上應該是政治減少干預藝術表演，中國北京政府方面作為，對兩岸善意交流沒有好處，回歸正常、善意交流，每天飛機、船繞來繞去，結果又再讓別人認為脅迫台灣藝人表態，這對兩岸交流沒有幫助。

國民黨立委許宇甄認為，賴清德的就職演說激化兩岸對立，政府有責任保護人民不受傷害，並保障人民就業、生活、藝術文化表演不受干擾；大陸方面也不應逼迫藝人做政治表態，呼籲陸方克制情緒。

台獨 柯文哲 民進黨 蔣萬安 蕭旭岑 許宇甄 賴清德 靈魂 馬英九

延伸閱讀

民進黨黨公職改選 賴清德台南投票派系立委緊跟「卡位」

綠籲朝野坐下談 藍委建議總統邀在野黨領袖國政諮詢

賴清德與友邦元首釣蝦 跑掉一隻工作人員識相回補

台灣藝人被迫表態 許宇甄：賴清德演說激化兩岸對立

相關新聞

拜登：捍衛台海和平 需保衛盟友時願使用武力

美國總統拜登廿五日在西點軍校畢業典禮致詞時說，美方堅定維護並捍衛台海和平穩定，他說，「當需要保衛我國、我們盟友、我們的核...

新聞眼／賴政府對拜登論述 不宜太樂觀

美國總統拜登廿五日於西點軍校發表典禮致詞，在盤點國際衝突及美國印太戰略時，提到美國堅持維護台海的和平與穩定。賴清德總統和...

陸網友疑獵巫 演藝圈被逼表態

兩岸緊張形勢延燒到演藝圈，大陸央視新聞微博廿二日發文反台獨「中國終將實現完全統一」，明星接棒轉發按讚。侯佩岑、張韶涵、歐...

賴總統：盼國人諒解、體諒表態藝人

大陸央視發布反台獨聲明，許多台灣藝人紛紛被逼表態。賴清德總統昨在台南受訪表示，台灣文化工作者到中國被迫政治表態不是第一次...

陸駐日本大使：台灣有事日本有事 論調危險

台海局勢牽動中日關係，大陸駐日本大使吳江浩廿五日出席在橫濱舉辦的兩岸關係研討會時，批判「台灣有事就是日本有事」說法，他稱...

中日韓峰會今登場 李強會岸田盼日妥善處理台灣問題

台海情勢升高，中日韓領導人互動引關注；大陸國務院總理李強昨在首爾分別與日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅舉行會談。李強向岸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。