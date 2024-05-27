陸網友疑獵巫 演藝圈被逼表態

兩岸緊張形勢延燒到演藝圈，大陸央視新聞微博廿二日發文反台獨「中國終將實現完全統一」，明星接棒轉發按讚。侯佩岑、張韶涵、歐陽娜娜率先表態保住工作，但陸網友疑似展開獵巫行動，整理表格列出至今未表態的台灣藝人，搞得演藝圈人心惶惶。

王心凌、吳克群、明道、陳妍希、張鈞甯、楊丞琳、楊宗緯、蘇見信等人近日接連發聲，表達支持統一、反台獨立場；蕭敬騰前天在IG、臉書及微博發文「堂堂正正中國人」，聲援央視行動。五月天、蔡依林雖在演唱會喊話「我們中國」，但仍有少數大陸網友不滿，留言要求他們轉發貼文，並點名尚未轉發的Ella、Hebe、Selina、彭佳慧、劉若英，以及未設微博帳號的周杰倫。

男星霍建華不僅沒微博，近年更沒經營其他社群，被大陸網友出征喊封殺，其妻林心如也被發現尚未轉發。未表態的名單則延燒戲劇與綜藝圈，除了柯佳嬿、曾之喬、賈靜雯、鄭元暢等一線演員，還有近期疑涉「性騷風波」的賀軍翔，還有大S、小S、白冰冰、吳宗憲、吳姍儒、蔡康永及唐綺陽都被點名。

金馬獎影后舒淇、最佳女配角文淇及曾獲最佳新演員的李鴻其，已在微博轉發不支持台灣獨立的內容，被小粉紅視為表態。不過，也有台灣藝人逆風發文，温昇豪近日在臉書提到二○○八年參演台灣史詩電影「一八九五乙未」，當年拍攝熱血沸騰，恨不得把鮮血塗抹在這片土地上。貼文獲三萬名網友讚爆。