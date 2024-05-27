共軍軍演後仍有7共機出海 金門拾獲無人機空投文宣

共軍「聯合利劍二○二四Ａ」演習廿四日晚間結束，國防部表示，廿五日到昨天清晨六時共偵獲七架共機（含無人機）出海，均未逾越海峽中線；台灣周邊海域則有十四艘次共軍艦艇與四艘次海警艦艇，數量高於平日。

共軍演習兩天，國防部廿三日偵獲四十九架次共機出海、其中卅五架次越線；廿四日偵獲六十二架次出海、四十七架次越線。廿四日越線數量是有紀錄以來第二高，僅次於去年四月十日的五十四架次。

另外，金防部二膽守備隊前天清晨在碼頭邊，發現一只膠帶綑綁的紙盒，內有簡體字印製的政治口號「兩岸同屬一個中國、一個中華民族」。金防部研判，該物係由無人機自視距範圍外投擲，為典型認知戰伎倆，我方會視情況反制。