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陸駐日本大使：台灣有事日本有事 論調危險

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸駐日大使吳江浩（中）要求在日本的中國統派人士批判「台灣有事就是日本有事」論調。圖／取自大陸駐日本大使館微信公眾號
大陸駐日大使吳江浩（中）要求在日本的中國統派人士批判「台灣有事就是日本有事」論調。圖／取自大陸駐日本大使館微信公眾號

台海局勢牽動中日關係，大陸駐日本大使吳江浩廿五日出席在橫濱舉辦的兩岸關係研討會時，批判「台灣有事就是日本有事」說法，他稱把「中國的國家統一和日本的安全保障」扯在一起並對立起來，極其荒謬、極其危險，是一條不歸之路。他又批判賴清德總統就職演說充斥敵意與挑釁、謊言與欺騙，是篇徹頭徹尾的「台獨自白」。

吳江浩在五月廿日就曾稱，如果日本將自己綁上分裂中國的戰車，日本民眾將被帶入「火坑」，引起日本抗議。日本內閣官房長官林芳正廿二日表示，中國駐日大使發表這樣的言論極不恰當，已立即提出嚴正抗議；日本眾議員松原仁直指吳江浩的發言是對日本國民赤裸裸的恐嚇，應將吳驅逐出境。

日本共同社報導，中共中聯部部長劉建超預計廿七日訪問日本，期間將與日本多個朝野政黨幹部會談，並可能與日本外相上川陽子會面。日方是否就台海情勢向中方表達立場受關注。

根據大陸駐日大使館發布吳江浩在研討會上聲稱，當前台海形勢複雜嚴峻，根源在於民進黨當局頑固謀獨挑釁，外部勢力企圖「以台制華」；一段時期以來，日本一些人與台獨勢力大肆勾連，公然為民進黨當局撐腰站台。

吳江浩提出對日本五點嚴正立場，強調要闡明台灣問題的歷史經緯，講清楚台灣是中國領土不可分割的一部分，所謂台灣問題完全是中國的內政，絕不是什麼地區、國際問題；要揭露民進黨當局台獨本質，講清楚他們要的不是所謂「維持現狀」，而是要走台獨絕路。

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