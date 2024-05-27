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拜登：捍衛台海和平 需保衛盟友時願使用武力

聯合報／ 編譯茅毅、記者陳熙文萬于甄／綜合報導
拜登（右）廿五日首度以美國總統身分在西點軍校畢典致詞。圖為他步入會場時，全體官兵及軍校生起立致敬。（路透）
拜登（右）廿五日首度以美國總統身分在西點軍校畢典致詞。圖為他步入會場時，全體官兵及軍校生起立致敬。（路透）

美國總統拜登廿五日在西點軍校畢業典禮致詞時說，美方堅定維護並捍衛台海和平穩定，他說，「當需要保衛我國、我們盟友、我們的核心利益時，我一向願意使用武力。當任何人以美國部隊為目標，我們將對他們伸張正義」。

賴清德總統五月廿日就任，中共在廿三、廿四兩日舉行環台軍演，軍演甫告一段落，拜登隨即在西點軍校畢業典禮上提及台海議題。

美國務院強烈呼籲北京自制

美國國務院發言人米勒廿五日也發表聲明，美國對共軍在台海和台灣周邊舉行聯合軍演深表關切，「我們正密切監看中國活動，並就我們共同關切的事項與盟友及夥伴進行協調」。

聲明並提到，「我們強烈呼籲北京自制。以（台灣）正常、例行而且民主的政府交接，作為採取軍事挑釁的藉口，恐使風險升高，並侵蝕至今幾十年來維持台海兩岸和平穩定的長期規範，而台海對區域及全球安全繁榮至關重要，也是國際關切的問題」。美國仍致力長久以來由台灣關係法、美中三項聯合公報與對台六項保證指引的一個中國政策。

賴總統感謝美政府國會支持

賴總統昨天表示，感謝拜登、美國政府與國會，還有世界各國對台海和平穩定堅定的支持，他在五二○就職演說也提到，台海和平穩定是全球安全繁榮必要的元素，任何一個國家在台海生波，影響區域的穩定，都不會為國際社會所接受。

美國在台協會（AIT）昨天指出，美國聯邦眾議院外交委員會主席眾議員麥克．麥考爾（Michael McCaul）率團於昨天起展開為期五日的訪台行程，此行為眾議員出訪印太地區的一環。這是麥考爾自去年四月之後，再度訪問台灣，也是賴總統就職後第一個美國國會訪問團，賴總統將在今天上午接見麥考爾訪問團。

美眾議員麥考爾昨率團訪台

麥考爾曾在去年四月訪台並與前總統蔡英文會面，承諾會協助提供台灣軍事訓練，同時加快軍售交付，當時引發中國大陸外交部宣布依法制裁麥考爾。麥考爾今年三月預告將率團參與我國新任正副總統就職典禮，不過後來改期。麥考爾日前接受訪問時則再度透露，將於就職典禮之後率領跨黨派國會代表團訪台，「讓台灣人知道美國支持他們」。

代表團同行議員包括共和黨眾議員金映玉（Young Kim）、共和黨眾議員喬．威爾森（Joe Wilson）、民主黨眾議員吉米．帕內塔（Jimmy Panetta）、共和黨眾議員安迪．巴爾（Andy Barr）及民主黨眾議員克莉絲．胡拉漢（Chrissy Houlahan）。

對於麥考爾表明將率團訪台，大陸外交部發言人汪文斌日前表示，堅決反對美方以任何方式、任何藉口干涉台灣事務，並強調「如果美方一意孤行，由此造成的後果必須完全由美方負責」。

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