新聞眼／賴政府對拜登論述 不宜太樂觀

美國總統拜登廿五日於西點軍校發表典禮致詞，在盤點國際衝突及美國印太戰略時，提到美國堅持維護台海的和平與穩定。賴清德總統和外交部第一時間表達謝意，但也引發會不會太過樂觀、高估美方對台友好的疑問。

拜登的講話，由於時間點敏感，正逢中國大陸環台軍演結束，賴總統和外交部紛紛對美方表達感謝，認為這是美方願意在中國武力犯台時，馳援台灣的態度；尤其拜登致詞中還加了一句：「美國在必要時願動用武力來保護我們的國家、我們的盟友，和核心利益。」

賴政府歡欣鼓舞，顯然認為台灣名列拜登口中的「盟友」。台灣有此想法並非毫無根據，畢竟拜登曾經幾次在受訪時正面回答，表明台海若發生戰事，美國會出兵保衛台灣；雖然每回白宮都跳出來澄清，強調美國對台政策沒有改變，但這樣不知是否刻意或無心的「口誤」，已讓台灣充滿信心。

不過，單就拜登此次致詞來看，未必有意強調軍事援台。一來，台灣只出現在致詞中一次，相較於俄烏戰爭和以哈衝突的篇幅，形同被快速帶過；二來，拜登雖言明在必要時願動用武力保護盟友，但那是一句總結之言，並非單指台灣，甚至不一定包含台灣。

拜登也提及，美方除了顧及盟友安全，也關心其核心利益。當台灣在分析美方是否援助時，必須時時捫心自問：台灣是否為美國的核心利益之一？台灣的經濟、戰略價值是否大於美國對於戰爭代價的整體評估？

先不論美國是否當真視台灣為盟友，就算台美關係「無名有實」，更值得注意的是，美方儘管談及盟友安全說得冠冕堂皇、義憤填膺，但拜登在致詞中說到烏克蘭情況時仍指出，雖然美方堅持與烏克蘭站在一起，但現在沒有任何美國士兵在烏克蘭戰場，他將堅持維持現況。

可見，美國是不會輕易向大國開戰的，對俄國如此，對中國亦然，況且美國大選在即，美國未來的態度難料，賴政府對於美方論述不宜太過樂觀，更不宜僅以此為本。「不以物喜、不以己悲」，才是台灣走在美中鋼索之上的最佳心態。