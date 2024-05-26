快訊

中職／悍將攻蛋3場破5萬人、帶財5千萬 場均躍居聯盟第一

高雄千萬藍寶堅尼遭棒擊！兩人亂棒狂砸「Urus」58下 專挑車窗下手

卸任一周就神隱？蔡英文缺席黨職改選 民進黨中央地方「無人知」

解放軍環台軍演 菲參議員：台灣在菲律賓有盟友

中央社／ 馬尼拉26日專電
中共解放軍23日對台軍演，大陸國台辦稱是「對台灣地區領導人『五二○』講話謀『獨』挑釁的堅決懲戒」。圖為北京街頭的大屏幕在晚間新聞中播放了軍演的新聞。圖／路透
中共解放軍23日對台軍演，大陸國台辦稱是「對台灣地區領導人『五二○』講話謀『獨』挑釁的堅決懲戒」。圖為北京街頭的大屏幕在晚間新聞中播放了軍演的新聞。圖／路透

中國日前在中華民國總統賴清德就任後，對台灣發動軍事演習。對此，菲律賓參議員洪迪薇說，她要向賴清德保證，「他在菲律賓有盟友」。

洪迪薇（Risa Hontiveros）今天發布聲明表示，中國必須停止在台灣和南海炫耀武力。

洪迪薇說，就跟任何其他自由民主的人民一樣，台灣人有權選擇自己的領導人和民選代表。「我想向台灣新總統賴清德保證，他在菲律賓有盟友」。

她表示：「身為民主信仰者，我謹再次承諾支持他目前和未來為維護我們地區和平與安全所做的一切努力。」

洪迪薇說：「我們地區的任何衝突不僅影響我們的鄰國，也影響整個世界。」在中國持續好戰下，希望國際社會能明確地跟台灣站在一起。

美國賓夕法尼亞大學裴利世界研究所（Perry WorldHouse）資深計畫經理善學（Thomas Shattuck）23日告訴中央社，若台海爆發戰事，中國可能試圖奪取其他南海島礁，以阻止美國海軍藉此進入台灣海峽；菲律賓與日本靠近台灣的島嶼也將成為北京的目標，台海衝突預計將影響菲律賓、日本和美國。

不過，菲律賓於1975年與中華民國斷交後，即奉行一個中國政策。路透社報導，菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro）24日回答記者提問時說：「我不會評論台灣海峽的任何事情，因為那是他們的內部事務。」

菲律賓 賴清德

延伸閱讀

民進黨黨公職改選 賴清德台南投票派系立委緊跟「卡位」

賴清德與友邦元首釣蝦 跑掉一隻工作人員識相回補

台灣藝人被迫表態 許宇甄：賴清德演說激化兩岸對立

曝國會過去1分鐘就送二三讀…蔣萬安提醒賴清德勿雙標

相關新聞

解放軍環台軍演 菲參議員：台灣在菲律賓有盟友

中國日前在中華民國總統賴清德就任後，對台灣發動軍事演習。對此，菲律賓參議員洪迪薇說，她要向賴清德保證，「他在菲律賓有盟友...

美防部：中國圍台軍演任務難達成 獲「深入瞭解」解放軍機會

國務院25日聲明表示對中國在台灣海峽及環台水域發動「聯合利劍─2024A」軍事演習「深感關切」，並呼籲中方克制，勿以台灣...

解放軍圍台軍演結束後喊「打獨」6字訣 台總統府斥挑釁國際秩序

中共解放軍東部戰區「聯合利劍─2024A」對台演習24日結束後，東部戰區當天首度發布訊息，公布「打『獨』六字訣」：進、圍...

【重磅快評】拜登挺賴倫斯基 美中博弈「亞洲烏克蘭」

共軍演習結束，台灣人以股市堅挺自豪，沒想到最重一擊，竟是五月天和蔡依林表態「我們中國人」，震撼不輸導彈飛越本島上空。更意外的是，美國爸爸隨即出場，再掀高潮。拜登重申堅定維護台海和平穩定，「我一向樂意在需要使用武力時保護我們的國家和盟友，我們的核心利益」。

陸環台軍演致兩岸緊張 賴清德喊話：理解、諒解、和解邁向和平共榮

中國解放軍日前發動為期兩天的圍台演習，國際上關切，賴清德總統今上午被詢問如何看待此情勢，賴清德表示「我非常期待跟中國透過...

拜登：堅定維護台海和平穩定 願使用武力保護盟友

中國發動環台軍演後，美國國務院兩度表達關切，美國總統拜登今天也重申將堅定維護台海和平穩定，「我一向樂意在需要使用武力時保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。