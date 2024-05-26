拜登：堅定維護台海和平穩定 願使用武力保護盟友

中央社／ 華盛頓25日專電
美國總統拜登。 美聯社資料照片
美國總統拜登。 美聯社資料照片

中國發動環台軍演後，美國國務院兩度表達關切，美國總統拜登今天也重申將堅定維護台海和平穩定，「我一向樂意在需要使用武力時保護我們的國家、我們的盟友、我們的核心利益」。

共軍東部戰區於台灣總統賴清德就任第3天後，在台灣及金馬周邊展開陸、海、空、火箭軍等「聯合利劍-2024A」軍演。拜登今天在西點軍校畢業典禮致詞時，做出上述表述。

拜登接著說，若任何人將美軍當成目標，「我們將伸張正義」。

美國是否會出兵馳援台灣，是拜登出任總統以來外界最關注的外交議題之一。他2022年在美媒專訪中表示，若中國武力犯台，美國部隊將出手協助捍衛台灣。今天則是拜登2021年1月上任以來，至少第4次公開作出類似表態。

雖然白宮接著重申美國政策未變，前美軍印太司令哈里斯（Harry Harris）去年在一場研討會上表示，拜登4度表明會在北京動武時出兵保衛台灣，形成「新起點」，幕僚事後再怎麼澄清都沒辦法歸零。

美國前總統歐巴馬時期的國安會中國事務主任何瑞恩（Ryan Hass）也透過自身經驗分析：「若他們（美國總統）將某件事重複說了4次，通常表示他們是認真的。」

何瑞恩4月在華府研討會上指出，拜登在公開場合4度提出會協防台灣，反映其自身信念。

何瑞恩也抨擊拜登此話一出，白宮卻火速「澄清」的舉動，「當總統發言時，就讓總統的話來說明一切」。拜登的發言也反映出美國自二戰以來的一貫政策，也就是不斷調整做法，以因應對台海和平與穩定最直接的威脅。

在今天的西點軍校畢業典禮上，拜登也提到印太區域聯盟正透過與日本、韓國、澳洲及菲律賓等國家的互動而獲得強化。他也讚揚北大西洋公約組織（NATO）的力量，並對新成員芬蘭和瑞典表示讚許。

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