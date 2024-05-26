美國兩度關切中共軍演 籲勿以台政府交接為挑釁藉口

中國在台灣總統賴清德就任第3天後發動環台軍事演習。美國國務院今天再度對此表示高度關切，並與盟友和夥伴就共同關切事項進行協調；國務院指出，以例行政府交接作為軍事挑釁的藉口，可能導致局勢升級。

共軍東部戰區於台北時間23至24日，在台灣及金馬周邊展開陸、海、空、火箭軍等聯合軍演。國務院繼23日稱正與台灣緊密協調，密切監控這一情形後，今天中午二度回應解放軍軍演。

發言人米勒（Matthew Miller）發布聲明指出，美國高度關切解放軍在台海及台灣周邊地區舉行聯合軍演，正密切監控中國的行動。

「我們強烈敦促北京保持克制。以正常、例行及民主的政府交接作為軍事挑釁的藉口，可能導致局勢升級，並侵蝕數十年來維持台海和平穩定的長期規範，而這對區域及全球安全與繁榮至關重要，也是國際社會關切的議題」。

米勒說，美國將遵守長期以來以台灣關係法、三項聯合公報及六項保證為指引的一中政策。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國實力計畫（China Power Project）主任林洋（Bonny Lin）及研究員賀博然（Brian Hart）昨天分析，中國似乎正在將懲罰台灣的大規模演習常態化。

兩人指出，中國並未為2022年8月的演習命名，但2023年4月的演習名稱是「聯合利劍」。這兩天的演習名為「聯合利劍-2024A」，代表北京已經建立一個新系列的演習，意在懲罰台灣和美國。

國防部於台北時間23日表示，中共海上兵力出動作戰艦16艘、海警船19艘執行演習。

兩位學者觀察，海警和其他執法機構可能在針對台灣的軍事和準軍事行動中發揮日益重要的作用；解放軍及海警強化行動可能加強中國封鎖台灣本島或離島的能力，中國未來可以採取這些措施來大幅加大對台灣的壓力。