趙春山：陸2027年對台灣攤牌

解放軍連兩天的「聯合利劍─二○二四Ａ」軍演廿四日結束，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山昨天表示，接下來大陸會採「圍點打援」與「孤立台灣」兩招對付台灣，並在二○二七年對台灣攤牌。

「廣角智庫論壇」昨天在台北舉辦「賴清德就職與兩岸關係」論壇，趙春山說，中共軍演後對台第一招是對外、「圍點打援」。不會直接攻台，而是先對付外部的美國等「民主同盟」，以達到外交上孤立台灣，軍事演習不只針對台灣、而是要「打援」。

第二招是對台，大陸將採施琅的「因剿寓撫」策略，用軍事威懾，然後取得最後政治解決。其中以「剿」為主，然後再「撫」。此外也會在台灣內部進行分化。

趙春山說，至於二○二七年中共對台攤牌，不代表是打仗，而是二○二七年恰逢中共廿一大（中國共產黨第二十一次全國代表大會），加上解放軍建軍一百年。不管中共總書記習近平是否繼續做下去，在他第三任對台工作若交出一張白卷，支持一位務實的台獨工作者擔任台灣領導，那習近平如何對十四億人口交代。

因此趙春山認為，軍演雖然結束，但是否真的結束，可能還需要加個「問號」。「因為將來會變成常態化，然後慢慢的大家就習以為常，到哪一天有機會大陸就一步步往前走，得寸進尺。」

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正則說，賴清德總統的就職演說讓人發覺D-day（一九四四年盟軍諾曼第登陸）接近的距離，好像要比原來預期要近。

華府智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）中國實力計畫主任林洋、研究員賀博然撰文分析軍演意涵，包括去年四月共軍即有名為「聯合利劍」的軍演，透露北京已建立新系列演習，意在懲罰台灣和美國。