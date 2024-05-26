聽新聞
test
0:00 / 0:00

趙春山：陸2027年對台灣攤牌

聯合報／ 記者林宸誼、國際中心／綜合報導
中共解放軍23日對台軍演。圖為北京街頭的大螢幕在晚間新聞中播放了軍演的新聞。歐新社
中共解放軍23日對台軍演。圖為北京街頭的大螢幕在晚間新聞中播放了軍演的新聞。歐新社

解放軍連兩天的「聯合利劍─二○二四Ａ」軍演廿四日結束，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山昨天表示，接下來大陸會採「圍點打援」與「孤立台灣」兩招對付台灣，並在二○二七年對台灣攤牌。

「廣角智庫論壇」昨天在台北舉辦「賴清德就職與兩岸關係」論壇，趙春山說，中共軍演後對台第一招是對外、「圍點打援」。不會直接攻台，而是先對付外部的美國等「民主同盟」，以達到外交上孤立台灣，軍事演習不只針對台灣、而是要「打援」。

第二招是對台，大陸將採施琅的「因剿寓撫」策略，用軍事威懾，然後取得最後政治解決。其中以「剿」為主，然後再「撫」。此外也會在台灣內部進行分化。

趙春山說，至於二○二七年中共對台攤牌，不代表是打仗，而是二○二七年恰逢中共廿一大（中國共產黨第二十一次全國代表大會），加上解放軍建軍一百年。不管中共總書記習近平是否繼續做下去，在他第三任對台工作若交出一張白卷，支持一位務實的台獨工作者擔任台灣領導，那習近平如何對十四億人口交代。

因此趙春山認為，軍演雖然結束，但是否真的結束，可能還需要加個「問號」。「因為將來會變成常態化，然後慢慢的大家就習以為常，到哪一天有機會大陸就一步步往前走，得寸進尺。」

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正則說，賴清德總統的就職演說讓人發覺D-day（一九四四年盟軍諾曼第登陸）接近的距離，好像要比原來預期要近。

華府智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）中國實力計畫主任林洋、研究員賀博然撰文分析軍演意涵，包括去年四月共軍即有名為「聯合利劍」的軍演，透露北京已建立新系列演習，意在懲罰台灣和美國。

中共 趙春山 軍演

延伸閱讀

大陸將再出招？學者預測「2手段」對付台灣 2027年會對台攤牌

共軍東部戰區寫七言絕句總結軍演 發布「打獨」六字訣

搶先美軍…解放軍「機器狗」扛槍亮相中柬軍演 將成巷戰利器

賴就職兩岸論述 趙春山：台灣戰略自主空間越來越小

相關新聞

拜登：堅定維護台海和平穩定 願使用武力保護盟友

中國發動環台軍演後，美國國務院兩度表達關切，美國總統拜登今天也重申將堅定維護台海和平穩定，「我一向樂意在需要使用武力時保...

新聞眼／靠嘴皮逞勇 國家陷更大危機

中共連續兩天圍台軍演對台展示武力，也警告美方等勢力勿介入，賴清德總統透過視訊會議聽取國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹及國軍...

針對共軍圍台軍演 美國務院強烈呼籲北京自制

美國國務院發言人米勒廿五日聲明，美國對共軍在台海和台灣周邊舉行聯合軍演深表關切。「我們正密切監看中國活動，並就我們共同關...

國安人士：大陸軍演是最糟糕劇本

賴清德總統就職後，解放軍廿三日對台發動為期兩天軍演。國安人士指出，我方早已掌握此劇本，中共此次有四大演練目的，第一，以軍...

總統府：中共軍演公然挑釁國際秩序

賴清德總統五二○就任後，中共廿三日起對台發動聯合利劍軍演。總統府發言人郭雅慧昨天表示，中國近日的單邊軍事挑釁行為，不但破...

趙春山：陸2027年對台灣攤牌

解放軍連兩天的「聯合利劍─二○二四Ａ」軍演廿四日結束，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山昨天表示，接下來大陸會採「圍點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。