總統府：中共軍演公然挑釁國際秩序

賴清德總統五二○就任後，中共廿三日起對台發動聯合利劍軍演。總統府發言人郭雅慧昨天表示，中國近日的單邊軍事挑釁行為，不但破壞台海和平穩定的現狀，更是對國際秩序的公然挑釁，也引發國際社會的嚴重關切及譴責。

解放軍東部戰區「聯合利劍—二○二四Ａ」對台演習廿四日結束後，東部戰區昨天首度發布最新訊息，公布「打『獨』六字訣」：進、圍、鎖、擊、毀、斷，並寫下「利劍出鞘」，持續對台文攻，延續威懾力量。

針對中共軍演，國防部昨指出，前天上午六時至昨天上午六時，總計偵獲六十二架次共機出海活動，其中四十七架次逾越中線，進入西南、東南及東部空域，最近離基隆僅卅九浬，配合廿七艘共艦及海警船，持續在台海周邊活動，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握。

國防部長顧立雄昨日赴國防部應變中心聽取台海周邊共軍動態報告，肯定各級在應對共軍演習過程中，先期掌握預警情資、應變得宜，並在參謀總長梅家樹建議下，解除各級應變中心開設、回復戰情中心常態運作。

顧立雄表示，隨著敵情威脅的發展，配合灰色地帶襲擾，以實現其將台海內海化企圖的行動可能增加，國軍必須不斷累積應處經驗，以創新思維成長戰力；並與國安團隊密切合作、先制認知戰場，守護國家安全。

郭雅慧重申，確保印太區域與台海的和平穩定攸關國際共同利益，也是全球共識。針對中國各項軍事行為，賴總統及國安團隊都有全盤掌握並妥善對應，可以確保國家安全無虞，請國人放心。