國安人士：大陸軍演是最糟糕劇本

賴清德總統就職後，解放軍廿三日對台發動為期兩天軍演。國安人士指出，我方早已掌握此劇本，中共此次有四大演練目的，第一，以軍機、軍艦騷擾，壓迫鄰接界線；第二，控制戰場，如海空、電子權的爭奪；第三，針對台灣周邊海空以及外國目標的模擬攻擊，其中包括漁船、貨船、商船的攔檢執法；第四，最重要的是要取得島鏈以西的軍事主導權。

國安人士說，北京當局是以賴總統就職演說內容借題發揮；此次軍演相較以往，這是共軍首次將取得島鏈以西控制權作為演習目標，也是中共首次結合海警船演練執法動作，展現典型「法律戰」企圖，形同將島鏈以西當成中國的內水。

國安人士說，我方安全單位早已掌握中國在五二○前後會有相關動作，其中「軍事演習」就是可能會發生的劇本之一。當時已研判「軍事演習」將是最糟糕的劇本，其一是引發台灣社會對中國政府更多負面觀感；其二將錯失與我國新政府對話良機；其三更坐實中國扮演台海及區域和平穩定中最不確定因素，對中國有損無益。

賴總統在就職演說主張，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。國安人士說，賴總統的「互不隸屬」論述，並未脫離原先路線，賴總統反而在就職演說向中方釋出具體善意，中國發動軍演只為「對內交代」進行大內宣，主要目的是不讓中國內部對賴總統演說內容與國際社會正面評價多做討論與傳播。

國安人士說，不只針對台灣，日本首相岸田文雄上任之初，中國海警船也曾不斷進入釣魚台海域；菲律賓總統小馬可仕上任時，中國也在黃岩島進行各種軍事壓迫。以此模式可看出，中國面對任何國際新秩序、新結構成形時，便會想藉由「極限行為」改變國際社會態度對這件事的認知與詮釋，並強烈表達自己的存在。

國安人士說，回顧中國領導人習近平訪法時，與法國總統馬克宏會面曾承諾，中國作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，願與法方一同以巴黎奧運會為契機，倡議全球停火止戰，以試圖轉變其在國際上的「戰狼」印象。如今發動軍演，承諾付之一炬，更賭上國際形象，換來國際社會對北京當局共同的不信任，甚至更多孤立，得不償失。