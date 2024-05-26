聽新聞
test
0:00 / 0:00

國安人士：大陸軍演是最糟糕劇本

聯合報／ 記者周佑政／台北報導
陸方五四八號軍艦（益陽號飛彈護衛艦）廿四日早上十點卅二分現蹤彭佳嶼西北廿四浬處，海巡署出動八里艦併航應對、廣播驅離。圖／海巡署提供
陸方五四八號軍艦（益陽號飛彈護衛艦）廿四日早上十點卅二分現蹤彭佳嶼西北廿四浬處，海巡署出動八里艦併航應對、廣播驅離。圖／海巡署提供

賴清德總統就職後，解放軍廿三日對台發動為期兩天軍演國安人士指出，我方早已掌握此劇本，中共此次有四大演練目的，第一，以軍機、軍艦騷擾，壓迫鄰接界線；第二，控制戰場，如海空、電子權的爭奪；第三，針對台灣周邊海空以及外國目標的模擬攻擊，其中包括漁船、貨船、商船的攔檢執法；第四，最重要的是要取得島鏈以西的軍事主導權。

國安人士說，北京當局是以賴總統就職演說內容借題發揮；此次軍演相較以往，這是共軍首次將取得島鏈以西控制權作為演習目標，也是中共首次結合海警船演練執法動作，展現典型「法律戰」企圖，形同將島鏈以西當成中國的內水。

國安人士說，我方安全單位早已掌握中國在五二○前後會有相關動作，其中「軍事演習」就是可能會發生的劇本之一。當時已研判「軍事演習」將是最糟糕的劇本，其一是引發台灣社會對中國政府更多負面觀感；其二將錯失與我國新政府對話良機；其三更坐實中國扮演台海及區域和平穩定中最不確定因素，對中國有損無益。

賴總統在就職演說主張，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。國安人士說，賴總統的「互不隸屬」論述，並未脫離原先路線，賴總統反而在就職演說向中方釋出具體善意，中國發動軍演只為「對內交代」進行大內宣，主要目的是不讓中國內部對賴總統演說內容與國際社會正面評價多做討論與傳播。

國安人士說，不只針對台灣，日本首相岸田文雄上任之初，中國海警船也曾不斷進入釣魚台海域；菲律賓總統小馬可仕上任時，中國也在黃岩島進行各種軍事壓迫。以此模式可看出，中國面對任何國際新秩序、新結構成形時，便會想藉由「極限行為」改變國際社會態度對這件事的認知與詮釋，並強烈表達自己的存在。

國安人士說，回顧中國領導人習近平訪法時，與法國總統馬克宏會面曾承諾，中國作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，願與法方一同以巴黎奧運會為契機，倡議全球停火止戰，以試圖轉變其在國際上的「戰狼」印象。如今發動軍演，承諾付之一炬，更賭上國際形象，換來國際社會對北京當局共同的不信任，甚至更多孤立，得不償失。

國安 演習 賴清德 軍演

延伸閱讀

共軍東部戰區寫七言絕句總結軍演 發布「打獨」六字訣

福爾摩沙俱樂部賀賴總統就職 並嚴重關切中國軍演

中共圍台軍演 總統府：破壞台海和平穩定現狀

解放軍520後圍台軍演 國安人士揭中共4大目的

相關新聞

拜登：堅定維護台海和平穩定 願使用武力保護盟友

中國發動環台軍演後，美國國務院兩度表達關切，美國總統拜登今天也重申將堅定維護台海和平穩定，「我一向樂意在需要使用武力時保...

新聞眼／靠嘴皮逞勇 國家陷更大危機

中共連續兩天圍台軍演對台展示武力，也警告美方等勢力勿介入，賴清德總統透過視訊會議聽取國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹及國軍...

針對共軍圍台軍演 美國務院強烈呼籲北京自制

美國國務院發言人米勒廿五日聲明，美國對共軍在台海和台灣周邊舉行聯合軍演深表關切。「我們正密切監看中國活動，並就我們共同關...

國安人士：大陸軍演是最糟糕劇本

賴清德總統就職後，解放軍廿三日對台發動為期兩天軍演。國安人士指出，我方早已掌握此劇本，中共此次有四大演練目的，第一，以軍...

總統府：中共軍演公然挑釁國際秩序

賴清德總統五二○就任後，中共廿三日起對台發動聯合利劍軍演。總統府發言人郭雅慧昨天表示，中國近日的單邊軍事挑釁行為，不但破...

趙春山：陸2027年對台灣攤牌

解放軍連兩天的「聯合利劍─二○二四Ａ」軍演廿四日結束，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山昨天表示，接下來大陸會採「圍點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。