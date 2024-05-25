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共軍東部戰區寫七言絕句總結軍演 發布「打獨」六字訣

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
共軍東部戰區「聯合利劍—2024A 」演習結束後，今天午後首度發布最新訊息，公布「打『獨』六字訣」，並寫下七言絕句「利劍出鞘」，持續對台文攻，延續威懾力量。（取自東部戰區微信公眾號）
共軍東部戰區「聯合利劍—2024A 」演習結束後，今天午後首度發布最新訊息，公布「打『獨』六字訣」，並寫下七言絕句「利劍出鞘」，持續對台文攻，延續威懾力量。（取自東部戰區微信公眾號）

賴清德總統520上任後，共軍東部戰區於23日至24日在台灣及金馬週邊舉行「聯合利劍—2024A 」演習，昨日軍演結束後，東部戰區今天午後首度發布最新訊息，公布「打『獨』六字訣」：進、圍、鎖、擊、毀、斷，並寫下七言絕句「利劍出鞘」，持續對台文攻，延續威懾力量。

中共解放軍東部戰區日前組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力位台灣海峽，台島北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏丘嶼、東引島週邊軍演，重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目。

東部戰區昨日發布「多軍種聯合打擊3D虛實動畫」與「模擬動畫」時，就已強調軍艦、軍機以「進！圍！鎖！」方式，抵近台島週邊戰巡，島鏈內外一體連動，並模擬由陸海空對台發射大量飛彈，落在台北、高雄與花蓮三縣市。

此外，東部戰區也發布數則演習現場畫面，包含中共海軍「南通艦」在台灣海峽執行戰備警巡與實兵演練，我方海軍「鄭和艦」緊跟在後，相距僅零點六海里（約一公里）。以及中共戰機飛行員拍到五星旗、解放軍旗與台灣中央山脈同框畫面。

軍演結束後，東部戰區今日午後首度發布軍演相關訊息，透過影片介紹了「打『獨』六字訣」，並配上前二日演習現場畫面與模擬動畫。

影片最後，還以飛彈落下台灣的模擬圖為背景，壓上紅字的七言絕句「利劍出鞘」：「無賴缺德獨害台，勾連外患做棋牌，一國兩岸千年是，塑勢明規向未來」，總結軍演。

「日月譚天」昨日刊文表示，這場軍演就是正告賴清德：「膽敢謀『獨』挑釁，利劍馬上出鞘」，他並稱，「台獨若還不懸崖勒馬，等待其的就是雷霆萬鈞」。

台灣海峽 演習 解放軍 軍演

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