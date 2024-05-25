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中共圍台軍演 總統府：破壞台海和平穩定現狀

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
針對中國各項軍事行為，總統府發言人郭雅慧表示，賴總統及國安團隊都有全般掌握並妥善對應，可以確保國家安全無虞，請國人放心。圖／聯合報系資料照片
針對中國各項軍事行為，總統府發言人郭雅慧表示，賴總統及國安團隊都有全般掌握並妥善對應，可以確保國家安全無虞，請國人放心。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統520就職後，中共23日起對台發動「聯合利劍-2024A」軍演總統府發言人郭雅慧今天表示，中國近日的單邊軍事挑釁行為，不但破壞台海和平穩定的現狀，更是對國際秩序的公然挑釁，也引發國際社會的嚴重關切及譴責。

郭雅慧重申，確保印太區域與台海的和平穩定攸關國際社會的共同利益，也是全球的共識。中國近日的單邊軍事挑釁行為，不但破壞台海和平穩定的現狀，更是對國際秩序的公然挑釁，也引發國際社會的嚴重關切及譴責。而針對中國各項軍事行為，賴總統及國安團隊都有全般掌握並妥善對應，可以確保國家安全無虞，請國人放心。

郭雅慧表示，誠如賴總統於就職演說所呼籲，期待中國以兩岸人民的安全幸福為念，互利互惠、共存共榮，停止對台灣以及區域間的各種文攻武嚇，與台灣承擔全球責任，致力於維持台海及區域的和平穩定。

中共 台海 國安 總統府發言人 軍演

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