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中共戰機飛行員拍到五星旗、解放軍旗與中央山脈同框畫面

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
東部戰區昨晚釋出一段極短視頻，視頻中有一解放軍機飛行員自機內拍到座艙上的中共國旗與解放軍旗與中央山脈同框的畫面。 東部戰區微信號
東部戰區昨晚釋出一段極短視頻，視頻中有一解放軍機飛行員自機內拍到座艙上的中共國旗與解放軍旗與中央山脈同框的畫面。 東部戰區微信號

據《央視新聞》微博公眾號，中國人民解放軍東部戰區昨天24日持續位台島週邊開展「聯合利劍—2024A」演習時，演練中，環台灣島戰巡飛行員拍下「震撼一幕」，戰機座艙上的中華人民共和國國旗、解放軍旗與寶島中央山脈同框。央視的微博貼文並高呼： 台灣是中國的台灣，台灣必歸！

而這一鏡頭是昨晚東部戰區的微博及微信公眾號公布的一段由戰機內對外拍攝的畫面。這一畫面並未出現在昨天下午東部戰區公布的演習視頻精華中，是單獨於昨晚另外發出的為時只有10秒鐘的視頻。

除了是要呈現中共解放軍終將統一台灣的決心，這一視頻可能也有向台灣民眾展現解放軍機在演習期間已十分逼近台灣本島，中央山脈肉眼可見。

在兩天的演習結束後，東部戰區今天暫時還未釋出任何演習相關訊息。

戰機 演習 解放軍

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