斯洛伐克和羅馬尼亞議員譴責中國軍演 支持台參與WHA

中國23日起在台灣周邊舉行軍演，斯洛伐克及羅馬尼亞國會議員近日接連發文譴責，同時表達對台灣參加第77屆世界衛生大會（WHA）的支持。

針對中國在5月23日在台灣周邊海、空域展開軍演，斯洛伐克國會友台小組主席杜斯達（OndrejDostal）發文表示：「我譴責中國環繞台灣的軍事演習，這加劇該地區的緊張局勢。和平之路不是炫耀軍事實力，而是對話。」

斯洛伐克籍歐洲議會議員萊克斯曼（MiriamLexmann）表示，「中國在台灣周邊舉行軍事演習正在升級且具危險性。這是中國破壞國際安全與區域和平的另一個明顯例子。」

世界衛生大會（WHA）即將於5月27日召開，斯洛伐克前衛生部長、現任國會衛生委員會成員克雷契（Marek Krajčí）表示，他已經與同事一起致函世界衛生組織秘書長，呼籲允許台灣參與作為觀察員出席第77屆世界衛生大會。

克雷契指出，世界衛生組織（WHO）章程明載，「向所有人傳播醫學、心理學和任何相關知識，對於實現全面健康至關重要」；他認為，台灣2300萬人民不能免於這項聲明，「我們不同意台灣和這個世界被剝奪參與全球健康科學進步，以及全球健康成就決策的權利。」

斯洛伐克籍歐洲議會議員史蒂芬尼茲（IvanStefanec）也發文表示：「我全力支持台灣參加日內瓦世界衛生組織。團結起來，我們更強大！」

羅馬尼亞國會友台小組主席、參議員費連坵（Cǎtǎlin-Daniel Fenechiu）表示：「全球健康無國界；台灣需要世界，世界也需要台灣。我們支持台灣有意義地參與世界衛生大會。」

台灣駐斯洛伐克代表李南陽表示，台海情勢對全球經濟重要性已是國際共識，美國及歐盟均明確表達對台海和平及台灣參與WHA的支持。台灣在COVID-19疫情管控、醫療技術和公共衛生政策等方面的經驗和專業知識，對全球社會具重要價值，排除台灣參與WHA，不僅不公平，也削弱全球衛生體系的完整性與效能。