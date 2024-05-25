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斯洛伐克和羅馬尼亞議員譴責中國軍演 支持台參與WHA

中央社／ 布拉第斯拉瓦24日專電

中國23日起在台灣周邊舉行軍演斯洛伐克羅馬尼亞國會議員近日接連發文譴責，同時表達對台灣參加第77屆世界衛生大會（WHA）的支持。

針對中國在5月23日在台灣周邊海、空域展開軍演，斯洛伐克國會友台小組主席杜斯達（OndrejDostal）發文表示：「我譴責中國環繞台灣的軍事演習，這加劇該地區的緊張局勢。和平之路不是炫耀軍事實力，而是對話。」

斯洛伐克籍歐洲議會議員萊克斯曼（MiriamLexmann）表示，「中國在台灣周邊舉行軍事演習正在升級且具危險性。這是中國破壞國際安全與區域和平的另一個明顯例子。」

世界衛生大會（WHA）即將於5月27日召開，斯洛伐克前衛生部長、現任國會衛生委員會成員克雷契（Marek Krajčí）表示，他已經與同事一起致函世界衛生組織秘書長，呼籲允許台灣參與作為觀察員出席第77屆世界衛生大會。

克雷契指出，世界衛生組織（WHO）章程明載，「向所有人傳播醫學、心理學和任何相關知識，對於實現全面健康至關重要」；他認為，台灣2300萬人民不能免於這項聲明，「我們不同意台灣和這個世界被剝奪參與全球健康科學進步，以及全球健康成就決策的權利。」

斯洛伐克籍歐洲議會議員史蒂芬尼茲（IvanStefanec）也發文表示：「我全力支持台灣參加日內瓦世界衛生組織。團結起來，我們更強大！」

羅馬尼亞國會友台小組主席、參議員費連坵（Cǎtǎlin-Daniel Fenechiu）表示：「全球健康無國界；台灣需要世界，世界也需要台灣。我們支持台灣有意義地參與世界衛生大會。」

台灣駐斯洛伐克代表李南陽表示，台海情勢對全球經濟重要性已是國際共識，美國及歐盟均明確表達對台海和平及台灣參與WHA的支持。台灣在COVID-19疫情管控、醫療技術和公共衛生政策等方面的經驗和專業知識，對全球社會具重要價值，排除台灣參與WHA，不僅不公平，也削弱全球衛生體系的完整性與效能。

WHA 斯洛伐克 演習 羅馬尼亞 軍演

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