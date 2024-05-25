聽新聞
test
0:00 / 0:00

台海緊張 聯合國籲各方克制、 歐盟盼對話

聯合報／ 特派記者廖士鋒、編譯茅毅、記者陳湘瑾陳熙文／綜合報導
日本陸上自衛隊在沖繩縣石垣島部署的愛國者三型飛彈防禦系統。（路透）
日本陸上自衛隊在沖繩縣石垣島部署的愛國者三型飛彈防禦系統。（路透）

解放軍發動對台軍演，台海局勢緊張升高，聯合國秘書長發言人杜雅里克呼籲「有關各方」克制，避免採取可能使區域緊張局勢惡化的行為，杜雅里克還強調就聯合國的立場，「台灣是中國的一省」。

歐盟對外事務部強調，台海和平穩定對於區域及全球的安全與繁榮具有戰略重要性，歐盟對於維護台海現狀有直接利益，反對任何以武力或脅迫片面改變現狀的行徑，呼籲各方展現克制，避免任何進一步升高兩岸緊張情勢的行為，並以對話方式解決分歧。

日本防衛大臣木原稔表示，共軍在日本周遭活動頻頻之際，在台灣四周的活動亦漸趨頻繁；盼透過對話和平解決台灣相關問題，日方高度關心並注意中。

另據日本放送協會（ＮＨＫ）和讀賣新聞等日媒廿四日報導，日本沖繩縣與那國島及石垣島等地的陸上自衛隊營區內，已將隸屬航空自衛隊的愛國者三型防空飛彈朝向天空，採取戒備狀態。

此外，美軍預定六月初在太平洋地區舉行兩年一度的大規模軍演「勇敢之盾」，日本防衛省廿四日宣布，自衛隊將首度參與其中部分演習，地點包括自衛隊基地。日媒報導稱，此舉似乎有意強化日美的快速反應機制，以因應日本周邊可能「有事」。

杜雅里克廿三日在記者會上，就外媒詢問的中共對台軍演事態回應說，「正在密切關注台海局勢的發展，敦促有關各方避免採取可能導致地區緊張局勢升級的行動」。

杜雅里克重申，在中國問題上，聯合國以一九七一年大會決議為指導。隨後外媒追問是否指的是中華民國被中華人民共和國取代的決議，以及這意味著什麼？杜雅里克強調，這意味著，就聯合國的立場，「台灣是中國的一個省」。

菲律賓國防部長鐵歐多洛廿四日表明，台灣海峽情勢是「內部事務」，他婉拒就中國大陸圍台軍演置評。

台海 日本 自衛隊

延伸閱讀

歐盟通過人工智能法2026年正式生效 專家：實施監控難度很大

影／林佳龍：中共對台軍演 是全世界的事

中共對台軍演 賴總統：國軍全程掌握動態大家安心

中共對台發動軍演 林佳龍：台灣不會因為軍演退讓

相關新聞

美批中共軍演魯莽 自信軍力足以維持區域穩定

因應中共宣布對台灣軍演，美國五角大廈廿三日批評中方此舉魯莽（reckless）、升高危險，侵蝕數十年來長期維持區域和平與穩定的模式；美國國防部與國務院都強烈要求北京自制，美國也自信區域現有的軍力部署與行動，足以維持區域的和平穩定，符合美國的國家安全承諾。

新聞眼／美外強中乾 難重演1996年劇本

解放軍在台灣周邊軍演首日，尚未見射擊實彈，也沒有封鎖海域，五角大廈隔天祭出「魯莽」，替北京行動定調；這個字，讓兩岸局勢拉...

台海緊張 聯合國籲各方克制、 歐盟盼對話

解放軍發動對台軍演，台海局勢緊張升高，聯合國秘書長發言人杜雅里克呼籲「有關各方」克制，避免採取可能使區域緊張局勢惡化的行...

賴總統：全程掌握共軍動態

中共前天起對台發動「聯合利劍」軍演，賴清德總統昨天與國防部長顧立雄視訊會議，了解國軍針對中國軍演的應處措施。賴總統表示，...

陸海警再擾金馬 金防部、台東勇鷹 正常演訓

中國大陸前天宣布進行為期二日聯合演練，昨天中國海警船各二艘，分別以編隊方式闖入我國東引、烏坵兩海域，海巡署部署巡防艇全程...

我軍監控共艦 雙方僅距1公里

中共解放軍東部戰區昨天持續在台島、金馬周邊開展「聯合利劍—二○二四Ａ」演習，東部戰區午後發布昨天最新演習畫面顯示。海上部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。