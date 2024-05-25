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賴總統：全程掌握共軍動態

聯合報／ 記者周佑政李隆揆／台北報導

中共前天起對台發動「聯合利劍」軍演，賴清德總統昨天與國防部長顧立雄視訊會議，了解國軍針對中國軍演的應處措施。賴總統表示，他和國軍都全程掌握共軍的動態，也有立即且適切的應處，確保國家與國人安全無虞，國人可以安心。

賴總統透過臉書表示，昨天上午他與顧立雄進行視訊會議，聽取顧立雄、參謀總長梅家樹和國軍聯合作戰指揮中心的即時簡報，賴總統表示，「確保台海的安全穩定、守護台灣的自由民主，是我們一貫的國防目標」；他和國軍都全程掌握共軍的動態，也有立即且適切的應處，確保國家與國人安全無虞，他要請國人全力支持國軍；「我們的團結合作與一致對外，就是對國軍最大的支持」。

顧立雄表示，此次應對中共軍演的過程可以看出，對方意圖以常態化的武力施壓，將台海內海化，凸顯霸道本質，國軍秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」堅強意志，充分掌握敵情、應處得宜，也證明對方的挑釁行為，才是破壞區域和平穩定的肇因，他期勉國軍持續綿密掌握敵情，反敵認知作戰。

針對共軍圍台軍演，行政院長卓榮泰昨天表示：「槍砲彈藥只是惡意挑釁，民主自由才是普世價值」。他希望各部會相關單位針對惡意挑釁提高注意力，嚴加確保往來航空器安全，讓人民安心。

共軍 國軍 軍演

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