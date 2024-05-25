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解放軍兩天軍演 82架次共機闖中線

聯合報／ 記者林縉明／台北報導
中共聯合利劍軍演 製表／政治中心
中共聯合利劍軍演 製表／政治中心

中共發動對台軍演，國防部昨指出，自昨日上午七時至昨晚九點四十分為止，陸續偵獲蘇愷卅、轟六及空警五○○等各型機種，共計六十二架次出海活動，其中四十七架次逾越中線及其延伸線，進入北部、中部及南部空域，配合廿七艘共艦及海警船執行軍演。

此外，連同前日，總計在「聯合利劍二○二四Ａ」演習期間，我方共偵獲共軍戰機一一一架次，其中逾越海峽中線八十二架次，中共海軍及海警船，總共五十三艘次。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

國防部發布我方拍攝到的共軍艦艇影像，強調國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處，備戰不求戰、應戰不避戰。

國防部昨中午再度公布海軍基隆級飛彈驅逐艦馬公艦監控中共飛彈驅逐艦西安艦、海軍戰術偵搜大隊無人機執行監控作業，以及空軍飛行聯隊及飛彈部隊官兵警戒與海軍機動飛彈車在陸戰隊戒護下，快速機動進入戰術位置的影片。

空軍前天最先公布相關影片，透過臉書粉專發布影片，呈現空軍飛行部隊執行戰備任務，其中包括P-3C反潛機廿三日執行海上監測任務，偵獲中共江島級（○五六）護衛艦、旅洋三（○五二Ｄ）級飛彈驅逐艦、海警船等。

中共 海軍 飛彈

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