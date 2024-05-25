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陸海警再擾金馬 金防部、台東勇鷹 正常演訓

聯合報／ 記者蔡家蓁尤聰光翁至成／連線報導
大陸海警船昨闖入我國東引、烏坵海域，海巡署跟監驅離。圖／金馬澎分署提供
大陸海警船昨闖入我國東引、烏坵海域，海巡署跟監驅離。圖／金馬澎分署提供

中國大陸前天宣布進行為期二日聯合演練，昨天中國海警船各二艘，分別以編隊方式闖入我國東引、烏坵兩海域，海巡署部署巡防艇全程對應驅離，海警船航入時間約一小時，中國海警本月已第八度侵擾金馬水域。金門駐軍與金門海龍快艇、兩棲、甲車昨天維持例行演練，台東志航基地七架勇鷹號高教機昨也正常訓練。

中國四艘海警船前天以「擦邊球」方式，二二航入東引、烏坵等離島水域，約一小時後離去，昨天上午八時許再度以相同方式闖入東引、烏坵兩海域；海巡署各以二艘巡防艇監控，全程蒐證命令離去。

海巡署指出，二十四日早上八點二十八分，陸五三一（湘陽）號軍艦（○五十四Ａ飛彈護衛艦）逼近鵝鑾鼻西南二十八點五八浬，海巡立刻出動澎湖艦，同時海軍光華飛彈六十四、六十八快艇應對；昨天中午，大陸七九一號軍艦出現綠島東南二十八浬，我方南部機動海巡隊高雄艦併航應對、廣播驅離。

截至昨天中午十二點為止，海巡署共計派遣廿艦、二船、八十三艇次應處中國軍艦及海警船。

金防部從前天起展開例行演練，對於是否有提高戰備，金防部回應，部隊戰備如常，未提升等級。

這二天仍不少觀光客至金門旅遊，台中陳小姐說，實際來到金門，發現當地的氛圍還好，還聽到很多老一輩的說，「安啦！現在大陸常常在演習，早就見怪不怪」。

台灣東部有兩處演習區域，國軍各項訓練正常不受影響，台東志航基地昨天七架勇鷹號高教機在東部上空飛行訓練。

大陸前天宣布進行為期兩天聯合演練，金門昨天仍有不少觀光客到訪。記者蔡家蓁／攝影
大陸前天宣布進行為期兩天聯合演練，金門昨天仍有不少觀光客到訪。記者蔡家蓁／攝影

台東志航基地 海巡署 演習 澎湖 金門

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