中共解放軍東部戰區昨天持續在台島、金馬周邊開展「聯合利劍—二○二四Ａ」演習，東部戰區午後發布昨天最新演習畫面顯示。海上部分，中共海軍「南通艦」在台灣海峽執行戰備警巡與實兵演練，我方海軍「鄭和艦」緊跟在後，相距僅零點六海里（約一公里）。

據中共解放軍東部戰區消息，昨在閩東某訓練場，火箭炮車已進入到發射戰備，對目標區域進行第一波次模擬火力打擊。

東部戰區陸軍某旅姜曉東表示，「我們火箭炮兵打得遠、打得準、打得猛」，能夠對作戰目標實現全域全時火力精確打擊，「只要黨中央、中央軍委、習主席一聲令下，我們隨時做好戰鬥準備，堅決消滅一切台獨分裂勢力」。

東部戰區指，廿四日演習檢驗聯合奪權、聯合打擊、要域佔控能力。隨後更進一步發布多方向抵近台島和環外島戰巡迴練習模擬動畫，強調軍艦、軍機以「進！圍！鎖！」方式，抵近台島周邊戰巡，島鏈內外一體連動。

根據動畫，中共軍機、軍艦在台灣北部、南部、東部都有現蹤，金門、馬祖、烏坵、東引島周邊則有軍艦出動，動畫更以軍機、軍艦由外而內靠近台灣，同時台島亮起紅色警示燈，展現進逼台灣的情況。

中共國防大學少將教授孟祥青解讀，演習表明共軍已經具備「全向打擊能力」，台灣東部再也不存在「防打擊死角」，特別是根據示意圖，共軍海空力量「多方向深度抵近台島戰巡演練」，距離本島海岸線「僅一步之遙」，對台灣軍事防禦空間「擠壓的深度超過以往，前所未有」。

他並指出，聯合奪取戰場控制權也是這次演練的重點內容，包含「要害精打能力」，即組織海空兵力模擬打擊台獨政治中心，「是對賴清德搞兩國論的強力回應」，同時戰場控權能力包含各軍種部隊助推奪取制空、制海、制資訊權等。