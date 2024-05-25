新聞眼／美外強中乾 難重演1996年劇本

解放軍在台灣周邊軍演首日，尚未見射擊實彈，也沒有封鎖海域，五角大廈隔天祭出「魯莽」，替北京行動定調；這個字，讓兩岸局勢拉起警報。

一九九六年台海危機，柯林頓政府以各種敦促北京克制的委婉辭彙皆無效，美方批評北京用語升高為「魯莽」。不久就決定派出兩支航空母艦戰鬥群到台海附近。

當年柯林頓政府外交與軍事雙管齊下，也由國家安全會議出面和兩岸對口溝通，最終讓北京知難而退；如今關鍵字「魯莽」再現，顯然華府應對北京此次對台軍演不敢掉以輕心，一下子就拉高對峙層次，也顯示當前台海局勢與美中軍力已非一九九六年能比擬。

不滿華府於一九九五年同意時任中華民國總統李登輝以私人身分訪美，加上台灣一九九六年將舉行首次總統直選，北京兩度大規模軍演，包含射擊飛彈。時任白宮國安顧問雷克以「魯莽」直斥中共軍演。

當年美中國力與軍力懸殊，為了讓中方有下台階，柯林頓派出雷克在白宮會晤大陸國務院外事辦公室主任劉華秋，警告不得在台海生事，否則將依據台灣關係法採取行動。

幾天後，副國安顧問柏格銜命在紐約密會台灣國安會秘書長丁懋時，討論如何解決危機，自此開啟美國與中華民國斷交後、兩國最高層級官員對話，並建立兩國國安高層約半年一會的定期機制。

當年「魯莽」的北京，遭華府以實力壓制，如今賴清德總統剛上任，北京馬上文攻武嚇，華府在解放軍尚未將局勢升高至二○二二年及二○二三年的緊張前，就先以「魯莽」定位北京行動，並明示美國已有軍事部署，也有信心應對危機。

時移勢易，當年美國的區域安全錦囊，有很多北京無法企及的對策與武器，臨出手前，才罵北京「魯莽」；如今北京已非昔日吳下阿蒙，應對俄烏與以哈戰爭已左支右絀的美國，軍演次日，就急著批評北京「魯莽」，反而有點外強中乾的突兀。

從國務院到國防部，華府對外字斟句酌，也暗藏警告，觀望意味不言而喻，檯面下少不了對北京和對台北的密集溝通；華府一位知情人士說，中共軍演，非拜登政府事前預測北京反應的最可能方案。

穩住台海局勢，證明拜登式外交依然奏效，是白宮當前最重要目標。但時隔廿八年，被華府指為「魯莽」的北京，對上一位半年後不知能否連任的美國總統，這場軍演最後將如何結束？恐怕很難是一九九六年那一齣劇本。