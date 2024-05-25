美批中共軍演魯莽 自信軍力足以維持區域穩定

美喊話 軍力可維持區域穩定

因應中共宣布對台灣軍演，美國五角大廈廿三日批評中方此舉魯莽（reckless）、升高危險，侵蝕數十年來長期維持區域和平與穩定的模式；美國國防部與國務院都強烈要求北京自制，美國也自信區域現有的軍力部署與行動，足以維持區域的和平穩定，符合美國的國家安全承諾。

解放軍東部戰區於當地時間廿三日上午七時宣布在台灣及金馬周邊舉行軍事演習，昨天軍演進入第二天，大陸海警首度公布「二三○四艦艇編隊」在台灣東部海域開展「綜合執法演練」，開展「查證識別、警告驅離」等訓練，並附上「觀察瞭望台島」照片。

共軍東部戰區也發布「多軍種聯合打擊三D虛實動畫」與「模擬動畫」，在台灣東部海空域開展「艦機協同、對海突擊、對陸打擊」等，演習畫面並「模擬」由陸海空發射的飛彈落在台北、高雄與花蓮，火箭軍軍官強調進行「多波次模擬打擊」。

陸明起在南海黃海 接力演訓

另一段畫面顯示，共軍南通艦與國軍鄭和艦相距僅零點六海里（約一公里）。大陸海事局並發布廿六日起將於南海、黃海海域實施軍事訓練與任務。

大陸國防部發言人吳謙表示，此次行動「打的是『台獨』囂張氣焰，懾的是外部勢力干涉介入」。他指出「台灣地區領導人」上任就嚴重挑戰一中原則、赤裸裸販賣「兩國論」，把台灣同胞推向兵凶戰危的險境，「完全是在玩火，玩火者必自焚」。大陸外交部發言人汪文斌再度警告，「絕不允許任何勢力以任何藉口為『台獨』分裂活動提供『保護傘』」。

美方監控局勢 與台緊密協調

美方在中方公布軍演訊息十八小時後，以背景說明方式回應本報詢問。國務院發言人表示，美國關切解放軍在台海及台灣周邊舉行軍事演習的報導，正高度監控局勢，並與台灣緊密協調。

五角大廈發言人進一步說，北京的做法魯莽、升高危險，侵蝕數十年來長期維持區域和平與穩定的模式。

國務院發言人指出，強烈敦促北京克制自身行動，美國重申中華人民共和國不應以台灣民主常態程序的政權交替為藉口，實施挑釁或脅迫作為；這升高局勢，也破壞維持了數十年區域和平穩定的模式；美國自信現在美軍在區域的軍力部署與行動，能確保和平穩定，並符合美國的國家安全承諾。

美國聯邦眾議院美國與中共戰略競爭特別委員會主席、共和黨籍穆勒納爾，以及民主黨籍首席議員克利什納穆希廿三日聲明，在台灣舉行自由公正的大選和賴總統就職後，中共公然恐嚇台灣的意圖令人完全無法接受；北京此舉只會加強美國採取具體措施，助台強化防衛力並遏制中共侵略的必要性。

共和黨籍眾院外委會印太小組主席金映玉也推文寫道，共軍演習是毫無意義的升級行為，只會加劇區域緊張，並破壞賴就職後的台灣自主權，威脅印太和平穩定。