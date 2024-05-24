快訊

批國會改革立院擴權 曹興誠：太陽花經驗讓這次行動快速組織

中共環台軍演之際 外媒直擊台灣社會「馬照跑、舞照跳」

中央社／ 金門／高雄24日綜合外電報導
中共解放軍23日對台軍演。圖為北京街頭的大螢幕在晚間新聞中播放了軍演的新聞。歐新社
中共解放軍23日對台軍演。圖為北京街頭的大螢幕在晚間新聞中播放了軍演的新聞。歐新社

在大陸進行環台軍演之際，外媒報導，台灣本島及外島民眾沒有明顯擔憂跡象，生活一切如常。數十年來，台灣人對於大陸威脅早就習以為常。

法新社報導，具歷史意義的金門是台灣統轄島嶼之一，其周邊也在這次中共軍演範圍內。

昨晚冒雨出海、徹夜捕魚的32歲漁民陳建州（ChenChien-chou，譯音）表示，金門周邊「一切如常」。

他說：「（演習）沒有造成實際上的影響，對民眾而言沒有什麼兩樣。」他說這話時，港口工人正將數十尾小鯊魚裝箱，準備送到巿場去。

「他們針對主島，而不是早就跟他們互動密切的外島。」

被北京說成「危險分裂分子」的台灣新總統賴清德宣誓就職數日後，大陸就展開這項代號「聯合利劍—2024A」的為期兩天軍演。

對現年40歲、在金門一處歷史性宅邸外開民宿的吳為國（Wu Wei-kuo，譯音）而言，大陸升高恫嚇意味著，金門居民仍「不會放在心上」。

他說：「我不能為了自己掌控不了的事，把生活擱在一旁。」

路透社報導，擁有2300萬人口的台灣生活一切如常，民眾沒有明顯擔憂的跡象，數十年來，台灣人對大陸威脅早就習以為常。

台灣主要海軍基地所在的高雄市，一位輪胎修理店老闆陳先生表示，大陸軍演「並沒有真正影響我們的日常生活，我們依然必須工作賺錢」。

66歲的他說道：「從小看到大，這代表我們已經習慣（大陸的）威脅。」大陸軍演是「某種恫嚇策略」，也是北京當局向台灣新領導人「展示軍力」。

陳先生還說：「他們講了很多遍，但沒有任何實際行動。如果他們想奪取台灣，他們早就這麼做了。」

不過也有民眾對大陸軍演感到「相當擔心」。

36歲高雄居民、從事保險業的廖小姐指出：「假設今天有一些軍事（戰爭）行動，我想自己會是第一位舉白旗投降的人。」

國軍 軍演 金門

延伸閱讀

影／因應中共軍演 雄風飛彈車現蹤台中、裝甲兵模擬突襲操練

影／林佳龍：中共對台軍演 是全世界的事

中共對台軍演 賴總統：國軍全程掌握動態大家安心

中共環台軍演 菲國防部長：台海演習是「內部問題」

相關新聞

呼籲歐盟挺台！荷蘭國會壓倒性通過緊急動議案

中共昨天起對台發動軍演，外交部指出，荷蘭眾議院昨天以全體150位議員中146票贊成票的壓倒性票數，通過緊急動議案，籲請荷...

中共環台軍演之際 外媒直擊台灣社會「馬照跑、舞照跳」

在大陸進行環台軍演之際，外媒報導，台灣本島及外島民眾沒有明顯擔憂跡象，生活一切如常。數十年來，台灣人對於大陸威脅早就習以...

影／因應中共軍演 雄風飛彈車現蹤台中、裝甲兵模擬突襲操練

中共軍演，我國三軍加強演練因應，在中部的裝甲第586旅聯兵3營，今天模擬空軍防空飛彈陣地遭敵特攻突襲，派遣戰備部隊遂行重...

大陸對台軍事演習 陸學者：北京正釋出三大訊號

對於大陸對台軍演下台海前景，復旦大學國際問題研究院院長吳心伯24日在上海復旦大學舉行的「中美『雙贏』是否可能」對話指出，...

中共軍艦進逼鵝鑾鼻、綠島領海 海巡署強勢廣播驅離

中國大陸昨天宣布啟動為期兩天的「聯合利劍-2024A」演習，中共海警船、軍艦頻頻靠近我方海域，海巡署全程監控。

共軍環台軍演 美第七艦隊：承擔嚇阻區域侵略責任

中國從昨天起於台灣周邊舉行軍演，美國海軍第七艦隊官員表示，第七艦隊正關注印太地區的「所有活動」，並「非常認真地」承擔起嚇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。