中共環台軍演之際 外媒直擊台灣社會「馬照跑、舞照跳」
在大陸進行環台軍演之際，外媒報導，台灣本島及外島民眾沒有明顯擔憂跡象，生活一切如常。數十年來，台灣人對於大陸威脅早就習以為常。
法新社報導，具歷史意義的金門是台灣統轄島嶼之一，其周邊也在這次中共軍演範圍內。
昨晚冒雨出海、徹夜捕魚的32歲漁民陳建州（ChenChien-chou，譯音）表示，金門周邊「一切如常」。
他說：「（演習）沒有造成實際上的影響，對民眾而言沒有什麼兩樣。」他說這話時，港口工人正將數十尾小鯊魚裝箱，準備送到巿場去。
「他們針對主島，而不是早就跟他們互動密切的外島。」
被北京說成「危險分裂分子」的台灣新總統賴清德宣誓就職數日後，大陸就展開這項代號「聯合利劍—2024A」的為期兩天軍演。
對現年40歲、在金門一處歷史性宅邸外開民宿的吳為國（Wu Wei-kuo，譯音）而言，大陸升高恫嚇意味著，金門居民仍「不會放在心上」。
他說：「我不能為了自己掌控不了的事，把生活擱在一旁。」
路透社報導，擁有2300萬人口的台灣生活一切如常，民眾沒有明顯擔憂的跡象，數十年來，台灣人對大陸威脅早就習以為常。
台灣主要海軍基地所在的高雄市，一位輪胎修理店老闆陳先生表示，大陸軍演「並沒有真正影響我們的日常生活，我們依然必須工作賺錢」。
66歲的他說道：「從小看到大，這代表我們已經習慣（大陸的）威脅。」大陸軍演是「某種恫嚇策略」，也是北京當局向台灣新領導人「展示軍力」。
陳先生還說：「他們講了很多遍，但沒有任何實際行動。如果他們想奪取台灣，他們早就這麼做了。」
不過也有民眾對大陸軍演感到「相當擔心」。
36歲高雄居民、從事保險業的廖小姐指出：「假設今天有一些軍事（戰爭）行動，我想自己會是第一位舉白旗投降的人。」
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