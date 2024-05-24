快訊

中職／睽違287天先發！潘威倫不到4局掉7分 第150勝再等等

逾8萬抗議民眾包圍立院 警設鐵柵欄：濟南、林森南路「只出不進」

國會聽證權二讀通過！官員虛偽陳述依法追刑責 關係人最重罰20萬

共軍環台軍演 美第七艦隊：承擔嚇阻區域侵略責任

中央社／ 台北╱北京24日綜合外電報導
第七艦隊航空母艦「雷根號」正密切關注陸對台軍演情形。美聯社
第七艦隊航空母艦「雷根號」正密切關注陸對台軍演情形。美聯社

中國從昨天起於台灣周邊舉行軍演美國海軍第七艦隊官員表示，第七艦隊正關注印太地區的「所有活動」，並「非常認真地」承擔起嚇阻這個區域侵略行徑的責任。

國防部今天指出，有關中共「聯合利劍-2024A」軍演，自昨天上午6時至今天上午6時止，偵獲共機49架次，其中35架次逾越台灣海峽中線及進入西南空域，並偵獲共艦19艘次及海警船7艘次，持續於台海周邊活動。

路透社報導，台灣的安全部門一位高層官員說，幾架中國轟炸機在台灣與菲律賓之間的巴士海峽東端附近，模擬攻擊外國船隻，演練如何奪取第一島鏈（first island chain）以西地區的「完全控制權」。

第一島鏈是指從日本、台灣、菲律賓一直到印尼婆羅洲，包圍著中國近海的區域。

這位匿名的官員還提到，幾艘中國海警船還在台灣東部外海進行「騷擾」演習，包括模擬檢查民用船隻。

美國和台灣沒有正式的邦交關係，但受國內法律約束，必須為台灣提供防禦性武器，而且美國是台灣最重要的國際支持方。

中共 美國 菲律賓 軍演

延伸閱讀

中共對台軍演 賴總統：國軍全程掌握動態大家安心

中共環台軍演 菲國防部長：台海演習是「內部問題」

圖表看時事／共軍連2天圍台演習…一圖比較中共2次軍演 此次更靠近花蓮

中共對台發動軍演 林佳龍：台灣不會因為軍演退讓

相關新聞

中共軍艦進逼鵝鑾鼻、綠島領海 海巡署強勢廣播驅離

中國大陸昨天宣布啟動為期兩天的「聯合利劍-2024A」演習，中共海警船、軍艦頻頻靠近我方海域，海巡署全程監控。

共軍環台軍演 美第七艦隊：承擔嚇阻區域侵略責任

中國從昨天起於台灣周邊舉行軍演，美國海軍第七艦隊官員表示，第七艦隊正關注印太地區的「所有活動」，並「非常認真地」承擔起嚇...

影／林佳龍：中共對台軍演 是全世界的事

大陸昨天宣布在台灣周邊海、空域進行「聯合利劍-2024A」軍演。外交部長林佳龍強調，台灣民選總統的就職典禮，就是辦喜事，...

中共對台軍演 賴總統：國軍全程掌握動態大家安心

中共昨天起對台發動「聯合利劍-2024A」軍演，賴清德總統今天與國防部長顧立雄視訊會議，了解國軍針對中國軍演的應處措施。...

中共環台軍演 菲國防部長：台海演習是「內部問題」

菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）24日參與菲律賓海軍紀念活動期間稱，中共環台軍演是「內部事務」...

中共軍演頻挑釁 海巡署：已派遣20艦、2船、83艇次

中國大陸昨天宣布啟動為期2天的「聯合利劍-2024A」演習 ，海巡署為防止中國單方面挑釁行為，危及我國海域主權及海上航行安全，目前調派7艦、1船、22艇應處中國軍艦及海警船，海巡署指出，截至今天中午12點，共計派遣20艦、2船、83艇次。海巡署表示，海巡署與國防部將全天候堅守崗位，堅定捍衛我國主權，並強調，中國此舉已違反聯合國憲章精神及國際法相關規範，無助於維繫台海和平與穩定。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。