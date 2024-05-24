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中共環台軍演 菲國防部長：台海演習是「內部問題」

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
巴坦群島（Batanes）。（圖／取自百度）
巴坦群島（Batanes）。（圖／取自百度）

菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）24日參與菲律賓海軍紀念活動期間稱，中共環台軍演是「內部事務」，並拒絕對此發表評論。

有記者問奧多羅對於此次中共環台軍演的看法，他表示，「我不會評論台灣海峽的任何事情，因為那是他們的內部事務。」

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）曾在今年1月於社群媒體發文，祝賀賴清德當選台灣總統並期待雙方合作，中國為此召見菲律賓駐北京大使以表達不滿，除警告菲方「不要玩弄火」，並稱菲方粗暴干涉中方內政。

菲律賓外交部隨後重申該國的「一中政策」。並表示小馬可仕是承認菲律賓與台灣擁有「共同利益」，包含在台灣的20萬海外菲律賓勞工。

據自由亞洲電台報導5月初的報導，隨著台海局勢升溫，菲律賓最北端的巴坦群島（Batanes）島民也變得擔憂，因為該群島距離台灣只有193公里，島民表示，天氣晴朗的時候還能看到臺灣南端。

當地牧師告訴自由亞洲電台記者，「我們對臺灣的局勢非常擔憂。巴坦群島太小了，沒有設施與任何人開戰，我們希望近期不會有任何戰爭。」

小馬可仕 菲律賓 軍演

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