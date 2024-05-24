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中共圍台軍演尚未射實彈 繪虛擬動畫炸北高花蓮

中央社／ 台北24日電

總統賴清德就職後中共發動的首次環台圍堵封鎖軍演，首日並未發射實彈，不過主責這次軍演的解放軍東部戰區卻上傳，演示彈道飛彈與炸彈輪番轟台北、高雄與花蓮的虛擬3D動畫

微博公眾號「東部戰區融媒體中心」今天發布約莫1分鐘的模擬攻台片段，以刺耳緊急動員警報聲開頭，隨即引入調度海空與火箭軍的畫面，一聲令下的嘶吼，卡接飛彈竄向天際和推進器隆隆聲大作的虛擬動畫。

海基與陸基飛彈和火箭相繼升空之後，動畫顯示，空軍的戰機和轟炸機也加入作戰行列，從空中陸續發射飛彈並從高空投射炸彈，最後的落點分別掉在台北、高雄與花蓮，輔以陷入火海的影像和高爆聲響。

此外，東部戰區融媒體中心發布的另則30秒動畫，則是演示機艦如何圍堵台灣北部、東部與南部海域，上述兩則中國媒體旋即跟進推播，同時廣傳於X平台（推特前身）。

美國聯邦眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年8月訪台後，共軍也曾發動環台圍台軍演，當時因發射彈道飛彈穿越台灣上空最後卻落在日本專屬經濟海域，招致日本強烈抗議要求立即停止軍演。

共軍這回展開為期兩天代號「聯合利劍－2024A」軍演前，賴總統520發表就職演說指出，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，並呼籲任何政黨都要「反併吞、護主權」。

據共軍東部戰區通報與官媒央視新聞報導，解放軍軍演首日，陸海空及火箭軍執行多科目模擬打擊，但並未實彈射擊。

中國海警局新聞發言人甘羽今天接近中午表示，24日海警2304艦艇編隊位台灣以東海域開展綜合執法演練。

據中國官媒央視新聞報導，甘羽並說，演練重點展開查證識別、警告驅離等科目訓練，檢驗聯合巡航、應急處置能力。

香港南華早報23日報導，北京實施環台封鎖圍堵的軍演而非武力犯台，基於予以較強回應較低風險的考量，共軍操演的主要項目包括，海空戰備、取得戰場控制權、精準打擊和艦艇與軍機的繞台。

動畫 彈道飛彈 軍演

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