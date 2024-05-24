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中共軍演 義眾院外委會副主席挺台：民主不會被嚇倒

中央社／ 台北24日電

中共昨天起發動對台軍演義大利眾議院外交委員會副主席佛曼提尼表達力挺台灣的態度，他強調「民主不會被武力威脅嚇倒」，民主國家應共同致力為和平與維持台海現狀努力。

中共昨天宣布在台灣與金馬周邊執行「聯合利劍－2024A」演習，國防部昨天晚間表示，截至昨天晚間6時，中共海上兵力出動作戰艦16艘、海警船19艘。

佛曼提尼（Paolo Formentini）向義大利媒體Nova通訊社表示，此一從遠東傳來的消息「令人感到很不安」，中共解放軍以大量軍力環繞台灣舉行演習，甚至毫不隱藏演習的規模。

佛曼提尼強調，民主不會被武力威脅嚇倒，他呼籲義大利與其他民主國家共同為維護台海和平現狀努力。

佛曼提尼隸屬義大利「聯盟黨」（La Lega），曾多次發表挺台言論。他在總統賴清德520就職當天，透過義大利媒體Adnkronos表達恭賀，並強調台灣是一個有活力的民主國家，是半導體製造業的龍頭，及全球疫情時期的國際模範生，因此台灣不該持續被排除在國際組織之外。

去年6月，時任外交部長的國安會秘書長吳釗燮出訪歐洲捷克、波蘭、比利時等國時，突然增加訪問義大利的「外交突破」行程，當時佛曼提尼就是與吳釗燮會晤的義大利政要之一，佛曼提尼事後也在臉書公開與吳釗燮的合照，還表示對這場會面感到「很榮幸」。

中共 吳釗燮 義大利 軍演

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