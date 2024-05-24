國防部：中共49軍機26艦船 台海周邊活動

中共昨天起對台發動「聯合利劍-2024A」軍演。國防部今天表示，自昨天上午6時至今天上午6時止，偵獲共機49架次，其中35架次逾越海峽中線及進入西南空域，並偵獲共艦19艘次及海警船7艘次，持續在台海周邊活動。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。國防部並公布拍攝到的共軍艦艇照片，以及國軍與海巡艦艇執行任務的圖片，並發布空軍P-3C反潛機執行警戒共艦任務，偵獲中共江島級護衛艦、旅洋3型飛彈驅逐艦、海警船的影片、照片。

根據國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午7時20分至下午6時11分，在台灣海峽空域偵獲中共35架次主戰機，其中28架次逾越海峽中線，部分共機距離基隆約40浬。

國軍昨天上午8時15分至下午5時51分，於台灣西南空域偵獲中共主、輔戰機計7架次，距離鵝鑾鼻約57浬；另於昨天上午7時31分至下午5時12分，在台灣北部空域偵獲主、輔戰機計7架次。

國防部昨天晚間指出，中共海上兵力昨天出動作戰艦16艘、海警船19艘，執行「聯合利劍-2024A」演習，今天公布的中共解放軍台海周邊海、空域動態卻是共艦19艘次及海警船7艘次，兩者數據並不相同。

對此，軍方人士指出，昨天所公布的作戰艦16艘、海警船19艘統計，是指整體參與「聯合利劍-2024A」演習的中共海上艦船數量；而今天所公布的共艦19艘次及海警船7艘次的數字，是以台灣周邊海域的範圍基準進行計算。

中共解放軍昨天早上宣稱，為懲戒台獨分裂勢力謀「獨」行徑，嚴重警告外部勢力干涉挑釁，東部戰區組織戰區陸、海、空軍、火箭軍等兵力將於昨天7時45分開始至24日在台灣及金馬周邊開展「聯合利劍－2024A」演習。