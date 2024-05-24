美議員譴責繞台軍演 要求政府助「自由島國」抗中

總統賴清德就職3天後，中共解放軍宣布對台軍演，引發美國跨黨派議員抨擊，其中參議院軍委會共和黨首席議員韋克爾譴責中國蔑視台灣民主，要求政府領導自由世界，協助「自由島國」做足對抗中共的準備。

中共東部戰區台北時間23日宣布在台灣周邊海、空域展開「聯合利劍-2024A」軍演。

美國眾議院美中戰略競爭特別委員會主席、共和黨籍穆勒納爾（John Moolenaar）、民主黨籍首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）今天就此發布聲明指出，在台灣舉行自由公正的選舉、賴總統就職後，中國共產黨公然恐嚇台灣的意圖令人完全不能接受。

「這一行動只會強化美國採取具體措施，幫助加強台灣防禦能力並遏制中共侵略的必要性。美國及國際社會必須與台灣的朋友堅定地站在一起，因應中共無端恐嚇全球民主社會的企圖。」

共和黨籍眾議院外交委員會印太小組主席金映玉（Young Kim）也推文表示，解放軍在台海的軍事演習是毫無意義的升級行為，這只會加劇區域緊張局勢，破壞賴清德就職後的台灣自主權，並威脅印太區域的和平穩定。「我們必須團結一致支持台灣。」

此外，美國總統拜登4月下旬簽署2024年國安緊急補充撥款法案，內含提供台灣在內等印太區域國家20億美元（約新台幣645億元）外國軍事融資（FMF）經費。聯邦參議院軍事委員會的韋克爾（RogerWicker）今天譴責解放軍軍演之際，也說將持續確保這筆資金「會被正確地用於協助我們的台灣盟友。」

他於聲明中表示，過去這筆錢優先投入因應中共威脅，現在也應該這麼使用。

共軍宣布軍演後，國防部同日表示，將加強聯合情監偵，提升各級應變指揮管制層級，掌握當前狀況，並有效應處各項威脅。

國防部說，各級也將維持常態危機應處，保持正常的戰備及偵巡演訓任務，視威脅程度來調整戰備兵力數量位置。