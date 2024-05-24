中國環台軍演 軍事迷墾丁觀測到飛彈車進駐

中央社／ 屏東縣23日電

中國今天宣布在台灣周邊海、空域展開「聯合利劍－2024A」軍演，國軍協同海巡署等單位各地備戰，有軍事迷觀測到墾丁國家公園內傍晚出現飛彈車進駐。

目擊的軍事迷指出，今天傍晚在墾丁國家公園某處，從遠處觀測到雄二、雄三各2組飛彈車，地點接近西南海空域且有核電廠，軍方實彈警戒，請遊客與軍事迷切勿近距離拍照洩露詳細地點。

這名軍事迷說，這不是第一次看到飛彈部隊進駐墾丁，前美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年8月訪台後，中國在台灣附近海域進行軍演，當時也有觀測到飛彈車隊進駐。

共軍東部戰區今天宣布在台灣及金馬周邊進行「聯合利劍－2024A」軍演，組織陸海空及火箭軍進行多科目模擬打擊，首日未出現實彈射擊。

國防部今天在新聞稿中指出，國軍協同海巡署等單位，透過聯合情監偵系統綿密掌握；地面部隊正常戰備演訓，並加強區域聯防及營區安全防護；防空及陸岸飛彈部隊也嚴密蒐報目標，強化突發狀況應處。

墾丁 海巡署 飛彈

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