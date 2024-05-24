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BBC：陸首次模擬全面攻台

聯合報／ 編譯徐榆涵／綜合報導
針對中國解放軍東部戰區發動「聯合利劍2024A」圍台軍演，國防部下午舉行臨時記者會，由參謀本部情報助理次長黃文啟（圖）針對敵情狀況說明。記者許正宏／攝影
針對中國解放軍東部戰區發動「聯合利劍2024A」圍台軍演，國防部下午舉行臨時記者會，由參謀本部情報助理次長黃文啟（圖）針對敵情狀況說明。記者許正宏／攝影

解放軍在台灣周邊軍演，稱是「對台獨分裂勢力」的「有力懲戒」。英國ＢＢＣ引述專家說法，中共長期對台採取「灰色地帶戰術」，目的是逐步削弱台灣戰力，這次演習首次模擬全面攻擊，而不是經濟封鎖。

ＢＢＣ說，共軍透過向台灣東部派遣海軍和空中巡邏，目的是顯示台灣東部現在也面臨共軍攻擊，並向美國人表明，任何從東部補給或加強台灣的努力都容易受到共軍飛彈和海上攻擊。

路透發自台北的報導引述台灣政府高層人士說法，表示對岸舉措都在預料之內，已全盤掌握共軍動態。路透引述智庫「國防安全研究院」研究員蘇紫雲指出，此次軍演雖然僅持續兩天，但由於範圍包括金、馬與台灣周邊水域，規模相較之前稍大。他說，共軍此舉意在展示有能力掌控台灣周邊海域，並阻止外國部隊干預，演習「透露的政治信號大於軍事」。

英國金融時報引述分析家說法指出，共軍這次演習是警告台灣和美國第一步，接下來可能還會有其他軍事、經濟和外交動作。

紐約時報說，儘管賴清德在就職演說中表達和解態度，表明願意與北京會談並恢復兩岸旅遊，但北京對賴表示雙方「互不隸屬」等談話感到憤怒。紐時引述新加坡國立大學教授莊嘉穎說法，北京似乎決意施壓賴，不管他說了什麼或沒說什麼。

美國ＣＮＮ指出，共軍演習除了向國際傳達訊息，向國內觀眾展示同樣重要。大陸軍方和官方媒體大量宣傳並重點報導這次演習，廿三日一整天都是受到嚴格控制的大陸社群媒體平台熱門話題。報導引述卡內基國際和平基金會副總裁費根鮑姆指出，這次演習是一種「恐嚇策略」，並非戰爭迫在眉睫的跡象。

共軍 北京 新加坡 演習 社群媒體 蘇紫雲 解放軍 賴清德

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