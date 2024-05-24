日重申台海和平 將向陸表達立場

中共對台軍演，日本內閣官房長官林芳正昨就此表示，台灣海峽的和平與穩定，不僅對日本的安全保障至關重要，對國際社會整體穩定也同樣重要。

林芳正在記者會上說，日本將繼續明確地向中國方面直接傳達這一立場，並與美國等盟國及志同道合的國家密切合作，明確表達各國共同立場。林芳正說，日本將密切關注兩岸關係變化，持續外交努力。

日本共同社報導，由於日本、中國及南韓政府將在五月廿六日及廿七日舉行日中韓領袖會談，研判日本屆時將向中方傳達上述立場。

日本朝日新聞轉述專家的話說，此次演習命名「聯合利劍—二○二四Ａ」，可能還有Ｂ、Ｃ等其他計畫，意味這次演習可能不會就此結束。

朝日報導，前海上自衛隊司令香田洋二說，目前看來演習規模不及裴洛西訪台大，此次旨在對台灣新政府施壓，似未意圖加劇與美國的緊張關係。

朝日指出，中國將此次演習視為對台灣的「懲罰」行動。在政治上，未來四年可能會拒絕與頼清德政府接觸或對話。

共軍此次進一步加強軍事威脅，除了展示中國與台灣的經濟關係無望，也顯示對台灣政府的不信任，並擾亂台灣社會安定。朝日說，中國這種強硬立場在台灣社會可能產生反效果，因為人們的台灣意識已根深柢固。