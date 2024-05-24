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關切全民防衛 羅森柏格訪季連成

聯合報／ 記者侯俐安／台北報導
美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（中）和台北處長孫曉雅（右）昨天現身行政院。記者邱德祥／攝影
美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（中）和台北處長孫曉雅（右）昨天現身行政院。記者邱德祥／攝影

賴政府上任第四天，中共昨宣布對台軍演，值此敏感時刻，美國在台協會（ＡＩＴ）主席羅森柏格昨天上午現身行政院，拜會政務委員季連成。美方多次力促台灣須加強全民防衛動員，行政院也成立全民防衛動員會報，因應各種情勢預做準備，羅森柏格與季連成會面，料應觸及美方關切的全民防衛議題。

行政院發言人陳世凱表示，陳世凱表示，ＡＩＴ本來就會到各政府單位進行例行性拜訪，五月廿一日孫曉雅處長也已赴行政院拜會過卓榮泰院長，昨天的行程也是早已安排，是來恭賀舊識季連成政委，也在行政院院會開始前結束拜會並於稍後離開，期間並未與卓榮泰會面；對於ＡＩＴ拜訪的過程中是否有提到全民防衛，他說，相信從過去台美之間有做很多充分溝通和討論。

對於中共軍演，本報詢問白宮國安會、美國國務院五角大廈，至截稿時間為止，均無回應。

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