關切全民防衛 羅森柏格訪季連成

賴政府上任第四天，中共昨宣布對台軍演，值此敏感時刻，美國在台協會（ＡＩＴ）主席羅森柏格昨天上午現身行政院，拜會政務委員季連成。美方多次力促台灣須加強全民防衛動員，行政院也成立全民防衛動員會報，因應各種情勢預做準備，羅森柏格與季連成會面，料應觸及美方關切的全民防衛議題。

行政院發言人陳世凱表示，陳世凱表示，ＡＩＴ本來就會到各政府單位進行例行性拜訪，五月廿一日孫曉雅處長也已赴行政院拜會過卓榮泰院長，昨天的行程也是早已安排，是來恭賀舊識季連成政委，也在行政院院會開始前結束拜會並於稍後離開，期間並未與卓榮泰會面；對於ＡＩＴ拜訪的過程中是否有提到全民防衛，他說，相信從過去台美之間有做很多充分溝通和討論。

對於中共軍演，本報詢問白宮國安會、美國國務院及五角大廈，至截稿時間為止，均無回應。