新聞眼／台海新現狀 美「歡迎」？

賴清德總統甫就職，解放軍在金馬及台海周邊舉行軍演，消息公布十二小時，拜登政府靜悄悄；這恐怕是賴政府未來四年執政所要面對的日常，也是北京建構台海新現狀的起點，要避免戰爭爆發，考驗美中兩大國的角力手段與戰略決心。

賴總統面臨的首次中共軍演，令人想起前年八月美國時任聯邦眾議院議長裴洛西訪台後發生的大規模鎖台軍演。

白宮當時的做法是，五角大廈延後洲際飛彈試射計畫，避免局勢升溫，以日本橫須賀基地為母港的航空母艦雷根號及打擊群延長部署時間，持續監控局勢；美國國安會表示，北京嘗試創造新現狀，以達到新常態，美國和全世界都會拒絕接受。

所謂的現狀，對台灣人民來說，是中共文攻武嚇的日常；華府可不是這樣看，時任亞太助卿凱利二○○四年在國會作證稱，美國不支持片面改變「美國定義的現狀」，「現狀」是北京不武，台灣「審慎處理兩岸關係的所有面向」，並要求兩岸不能有片面改變台海現狀的言論或行動。由美國定義的現狀論述距今廿年。

回到前年及當前的軍演，現狀早超越非黑即白，取而代之的是更多灰色地帶行動；裴洛西事件後，解放軍在台灣以東的菲律賓海和西太平洋越發活躍，逾越台海中線的次數增加，都是在為封鎖台灣做準備。

如今美國一方面歡迎賴清德維持台海和平穩定的承諾，一方面透過外交和軍事管道呼籲北京克制，解放軍軍演對華府來說，會不會不是意外，而是事先溝通過的北京態度？

在賴清德就職演說後，美國國務院曾表示「歡迎」，現在美方正蒐集各方評論和意見，作為未來管控局勢的分析，國民黨智庫代表高思博等人昨日赴國務院與官員晤談，就觸及這項議題。

賴清德就是賴清德，終歸不是蔡英文，他任內台海勢必會有新現狀；問題是這個現狀是否符合美國利益，讓美國能一直硬氣說，「破壞現狀的是中華人民共和國，不是我們，也不是台灣。」

賴總統有其政治追求和政策主張，想必也清楚理解台灣在台海扮演的利害關係人角色，他自己選擇的執政開局，美國為其送上第一筆信用分數，但在未來的大小軍演和灰色地帶行動中，美國要嚴密監控的不只北京，還有賴政府的應對，一切以美國利益為依歸，挾「美國歡迎」而自重者，不只是天真而是可怕了。