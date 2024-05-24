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共軍連2天圍台軍演 範圍涵蓋台澎金馬

聯合報／ 特派記者廖士鋒、記者侯俐安陳俊智／連線報導
大陸對台軍演，「益陽號」飛彈護衛艦昨出沒彭佳嶼西北海域，海巡出動宜蘭艦並排應對、廣播驅離。記者李隆揆／翻攝
大陸對台軍演，「益陽號」飛彈護衛艦昨出沒彭佳嶼西北海域，海巡出動宜蘭艦並排應對、廣播驅離。記者李隆揆／翻攝

陸稱懲戒台獨分裂勢力

賴清德總統就職剛滿三天，解放軍東部戰區昨晨宣布對台澎金馬啟動為期兩天的「聯合利劍—二○二四A」演習，強調這是對台獨分裂勢力謀獨行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。演習範圍涵蓋台灣周邊水域，並罕見用紅圈將金門、馬祖、烏坵、東引等離島與外島納入，大陸海警也首度公開突破到烏坵、東引的禁限制水域內。

而在中共宣布在台灣周邊展開聯合軍演後不久，賴總統依五二○當天已規畫行程安排前往海軍陸戰隊六十六旅視導，賴清德表示，他第一次以中華民國三軍統帥身分為國軍加油打氣，他的責任就是保家衛國，維護全體國人生命財產安全。

賴清德指捍衛自由民主

賴清德表示，此時此刻，國際社會正高度關注民主台灣，而面對外在的挑戰與威脅，會持續捍衛自由民主的價值，守護區域的和平穩定。他對國軍有信心，更要感謝國軍堅守崗位、守護國家安全，也請國人同胞放心。

而在軍演消息傳出後，台股指數原本漲逾百點急跌翻黑，但隨即止穩，在外資連兩日大舉買超下，終場加權股價指數以二一六○七點作收，指數上漲五十五點，再創歷史新高。

東部戰區發言人李熹昨天早晨七時許表示，五月廿三日至廿四日，中國人民解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台島周邊開展「聯合利劍—二○二四A」演習。此次軍演重點為演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目，艦機抵近台島周邊戰巡，島鏈內外一體聯動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

陸艦離開目視範圍，仍在雷達範圍內遊走。記者李隆揆／翻攝
陸艦離開目視範圍，仍在雷達範圍內遊走。記者李隆揆／翻攝

比2年前軍演更近花蓮

解放軍隨後公布的演習「示意圖」範圍涵蓋台澎周圍五大區塊，較二○二二年八月美國眾議院前議長裴洛西訪台後的圍台軍演更靠近花蓮（佳山基地）、澎湖、台東與高雄外海，且將離外島用「紅圈」畫入。此次演習範圍納入的烏坵與東引為國軍軍事重地，尤其東引有我天弓與雄三飛彈基地以及長程預警雷達。

東部戰區製作正體中文海報「越海殺器」介紹殲—二十、殲—十六、新型五十二Ｄ飛彈驅逐艦、東風導彈、遠程火箭炮等演習武器。央視「開直播」，報導艦艇開展多維度立體飽和式模擬打擊，數十架戰機編隊抵近台灣周邊戰巡，模擬打擊「敵高價值軍事目標」。

解放軍國防大學教授孟祥青少將在央視解說這次軍演表示，此次軍演範圍廣、實戰味更濃，這次納入東引與烏坵演習並與海警綜合執法演練，兩島嶼是台灣對大陸的防禦作戰前哨。

總統府發言人郭雅慧表示，遺憾看到中國以單邊的軍事挑釁行為，威脅台灣民主自由及區域和平穩定現狀，總統府一貫立場是，維持區域和平穩定是兩岸共同責任目標，而國安團隊及國軍各單位，對於軍演狀況皆有全面掌握，請國人放心。

2022年、2024年中共軍演比較 製表／政治中心、大陸中心
2022年、2024年中共軍演比較 製表／政治中心、大陸中心

台獨 國軍 導彈 演習 裴洛西 解放軍 賴清德 軍演 陸戰隊 雄三飛彈

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