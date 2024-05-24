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國防部：中共無「由訓轉戰」跡象

聯合報／ 本報記者／連線報導
中共解放軍東部戰區昨晨宣布對台澎金馬啟動為期兩天的「聯合利劍—二○二四A」演習。台北一家美髮店內正在洗頭的民眾，關注相關新聞報導。記者林澔一／攝影
中共解放軍東部戰區昨晨宣布對台澎金馬啟動為期兩天的「聯合利劍—二○二四A」演習。台北一家美髮店內正在洗頭的民眾，關注相關新聞報導。記者林澔一／攝影

中共宣布展開圍台軍演國防部表示，中共一旦宣布演習消息，其海空兵力即抵近我方廿四浬界線，但並無實彈操演，未影響海空航運，也沒有「由訓轉戰」的跡象。

國防部昨天表示，到傍晚十八時為止，共偵獲共機四十九架次，其中超越海峽中線與其延伸線進入我方應變區空域者，共卅五架次。偵獲中共海上兵力包括作戰艦十六艘、海警船十九艘。

國防部昨天舉行臨時記者會，情報助理次長黃文啟少將指出，不同於兩年前圍台軍演，中共此次公告之演習範圍，並沒有精確的經緯度，僅為示意圖，也沒有公告禁航。

黃文啟說，演習一開始，對方機艦就直接抵近廿四浬線外，我方運用空軍、海軍、海巡兵力因應。媒體詢問，共軍演習有無發射實彈？黃文啟說，現在正逢共軍例行演訓期，在內陸的地面部隊確實有實彈演習，但在台海空域活動的機艦，並無進行實彈科目；目前共軍搭配操演的後勤支援，也沒有出現大規模增加準備的異狀，並未發現「由訓轉戰」，突然轉為對我方發動軍事行動的可能跡象。

至於我方應變模式，作戰計畫次長室聯合作戰處長董冀星少將說，國防部長顧立雄即刻指示成立應變中心，兵力保持常態應處，包含金防部、馬防部在內各部隊，沒有提升等級。

朝野則是同聲呼籲陸方停止軍演。馬英九基金會執行長蕭旭岑則批評說，每一次民進黨政府違反憲法或政治暴衝後，共軍得到藉口軍演，一步步縮小我防禦的空間，美國也無法阻止，證明民進黨政府不顧及台灣人利益，也沒有能力和平避戰，引發對岸反彈或軍演，就操作芒果乾。

共軍 國防部 海峽中線 演習 蕭旭岑 軍演 顧立雄 馬英九

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