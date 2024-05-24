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共軍秀殲-20、新飛彈驅逐艦

聯合報／ 特派記者廖士鋒、記者謝守真陳宥菘廖炳棋／綜合報導

解放軍東部戰區透露這次軍演將動用的武器裝備，包括：殲-二十、殲-十六兩款新型戰機，新型五十二Ｄ飛彈驅逐艦、七十一型船塢登陸艦、東風導彈，以及箱式遠程火箭炮，並揚言要以這些「越海殺器」，「劍鋒瞰獨」、「鐧鏈鎖獨」、「箭雨清獨」。

央視新聞聯播昨晚也揭露昨天解放軍對台軍演的內容，在介紹下午東部戰區持續位於台灣島周邊海空域開展「對海突擊、防空、反潛、模擬打擊」等科目訓練時，播報一段影片。

共艦官兵廣播喊話我淮陽艦巡防艦指出，「中國台灣九三七艦，這裡是中國管轄海域，我在此執行戰備警巡任務，你無權干涉，台獨分裂是對台海和平最大的破壞，你們不要為台獨賣命，以武拒統只有死路一條，如果你們執迷不悟，甚至干擾我行動，我將採取懲戒措施，堅決維護台海安全，九三七艦是否明白？」

在解放軍東部戰區宣布對台演習後，中國海警局新聞發言人甘羽隨即宣布，福建海警組織艦艇編隊位烏坵嶼、東引島附近海域進行綜合執法演練。這是繼金門與馬祖後，大陸海警進一步進入我烏坵和東引禁限制水域。

根據中國海警局公布的福建海警艦艇編隊執法演練示意圖，福建海警艦艇「一四六○六編隊」預定航線距離烏坵嶼最近的距離僅二點八海里，福建海警艦艇「一四六○七編隊」預定航線距離東引島最近的距離僅三點一海里。我海巡署目前調派六艦、二十五艇應處中國軍艦及海警船，截至晚間六時止，共計派遣十四艦、一船、六十一艇次。

值得注意的是，東部戰區透露此次對台軍演也將再度動用「東風導彈」。

在二○二二年八月共軍對台「環台軍演」中，我國防部曾發布，中共曾在八月四日下午發射東風系列彈道飛彈計十一枚。

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