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陸專家：全面封控 要斷台灣三條線

聯合報／ 特派記者廖士鋒、記者謝守真／連線報導
配合共軍「聯合利劍—2024A」演習，福建海警同步於烏坵附近海域開展綜合執法演練。（圖／取自央視新聞）
配合共軍「聯合利劍—2024A」演習，福建海警同步於烏坵附近海域開展綜合執法演練。（圖／取自央視新聞）

解放軍東部戰區昨天對台澎金馬軍演，中共官媒與大陸軍事專家紛紛在第一時間進行分析，其中特別提到在台灣島東部地區軍演是「阻斷台灣能源進口的生命線、阻斷台獨勢力的逃跑線、阻斷美國一些盟友提供援助的支援線」。

另一位大陸解放軍軍事專家孟祥青也指出，台灣是典型的外向型經濟的島嶼經濟，能源嚴重依賴於進口，意味一旦發生戰爭，對台灣島進行全面封控，台灣經濟就可能瞬間面臨崩潰。他強調這次共軍具有點、線、面的通盤設計，「實戰意味更濃」。

至於福建海警前往烏坵與東引，孟祥青認為，「這一次我們第一次進入它（兩座島嶼海域）的意義是非常大的」。他強調這是向台獨發出了一個明確的信號，這意味著如果台獨勢力繼續挑釁的話，「我們可以進入你的禁止水域，也可以在這個區域對台灣艦船進行登臨檢查，進行執法」。

另一官媒環球時報則援引中共軍事科學院研究員童真說法指，這次演訓行動呈現出「台島以東和台島以西一體設計」，台灣以西主要是在烏坵、東引採取系列行動。台灣以東則是組織聯合力量，展開對海對陸突擊演練，「表明解放軍已具備對全島全方位、無死角打擊能力，形成了東西對進的威逼態勢」。

湖南師範大學外交研究中心主任滕建群指，解放軍此次圍台軍演的指向性非常明顯，顯示解放軍對海島已能有效包圍，隨時可轉入實戰。

台獨 解放軍 軍演

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