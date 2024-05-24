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我學者：聯合利劍 恐成軍事新常態

聯合報／ 記者陳宥菘屈彥辰洪哲政程嘉文／台北報導
學者分析，這次演習目的在對甫上任的賴清德總統「下馬威」，「聯合利劍」演習未來可能常態化。法新社
學者分析，這次演習目的在對甫上任的賴清德總統「下馬威」，「聯合利劍」演習未來可能常態化。法新社

中共解放軍東部戰區在台灣周邊展開「聯合利劍—二○二四Ａ」演習，我方學者分析，這次演習目的在對甫上任的賴清德總統「下馬威」，從「聯合利劍二○二三」、「聯合利劍二○二四」，「聯合利劍」演習未來可能常態化，未來是否可能每年五二○前後，就會有一個專門對台的軍演，打造一個軍事新常態值得關注。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，從已公布演習範圍與內容可看出，這是以武力犯台作戰各階段為場景的演習，且演習課目可能包括對外、離島的「封控作戰」，甚至是「近岸島嶼突擊作戰」，這是二○二二年八月與二○二三年四月的二次圍台軍演中，並未演練的項目。

國民黨立委、國防部前副部長陳永康說，共軍這次演習的重點是宣傳認知戰，演習規模比兩年前美國眾議院議長裴洛西訪台時相去甚遠，而且沒有提前宣告演習禁航區，所以也不可能有實彈射擊。另外，演習消息是由東部戰區發布，可知仍屬戰區等級的聯合戰備警巡，也與前年的圍台軍演由中央發布不同。

就政治層面部分，前立委林郁方說，看起來大陸演習規模不會小，有點豁出去的感覺，賴清德提兩岸「互不隸屬」，令大陸有所警覺，美國前陣子特地提到聯合國決議案未排斥台灣，大陸認為美國正推動「一中一台」，賴清德的演說不是美國授意，也至少是美國樂意接受。

至於代碼「Ａ」的意涵，淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑認為有兩種可能性解讀。一是像「連續劇」一樣，視台灣的反應決定是否有後續；另有可能是「聯合利劍」演習包含許多子科目，代號分別對應著如海空封鎖、兩軍對抗、反介入、兩棲登陸等。

國防部 揭仲 林郁方 演習 美國 裴洛西 解放軍 賴清德

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