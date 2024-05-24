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冷眼集／美中台關係 陷入更難測的新變局

聯合報／ 本報記者羅印冲
賴總統難甩「新兩國論」標籤，在美中互信受損下，兩岸火車對撞風險大增。路透
賴總統難甩「新兩國論」標籤，在美中互信受損下，兩岸火車對撞風險大增。路透

賴總統發表完「兩岸互不隸屬」就職演說後三天，中共發動新一輪圍台軍演，過去三天，北京先把矛頭指向美國，接連制裁反中大鷹派的前議員蓋拉格及十多家涉對台軍售的美企後，才回頭對台演習。最令人擔憂的是，過去兩岸關係不好時，華府通常能扮演平衡角色，這特殊且必要的橋梁卻可能因賴的就職演說而消失殆盡，美中台博弈陷入更不可測的新變局。

賴一上任 武嚇拉高到天花板

中共對台軍事鬥爭早已駕輕就熟，遠的不提，這兩年就有二○二二年裴洛西訪台、二○二三年蔡總統過境美國，不同的是，前兩次都是蔡政府執政後期，這次卻是賴總統剛上任，武嚇就拉高到天花板，還預留了「二○二四Ａ」的伏筆，用意不言自明。

不過真正促使北京下重手的因素，其實是華府。

賴總統演說後，北京靜默四個多小時，其後國台辦出來定調，批賴充分暴露「台獨工作者」本性。北京對賴的直球對決雖感意外，但更在意的是美國是否知情？是否支持？並在第一時間交涉華府，因為美方的態度將牽動北京的反制措施。對北京來說，賴總統的「底氣」必然來自美國，所以先向美方開刀，然後轉向台海軍演。

五二○之前，包括美國在台協會主席羅森柏格訪台，美國亞太助卿康達走訪北京並會晤國台辦副主任仇開明，華府在兩岸穿梭、溝通順暢，過去都能發揮作用，這次明顯失靈，美中互信打了折扣，加上賴演說後大陸輿論炸鍋，北京不可能不反制。

此外，美方近期多次批判北京歪曲聯大二七五八號決議，劍指北京多年來在國際上打造一中原則框架，限制台灣國際空間，要害在於，美方的詮釋隱含「台灣地位未定」的想像空間，北京認為這是華府虛化掏空一中的又一例證，更加深對美的疑慮。

北京反制美台，立即的效果或許有限，但不容輕忽的是，當兩岸對立愈來愈尖銳，中共對美中「共同管控」台海也失去信任，必將埋下美中台關係的深水炸彈，過去所謂「北京到台北最短的距離是經由華盛頓」，恐將淪為一句歷史格言。

從台灣角度，民進黨一面倒向美國，但美國對於是否出兵台海仍採戰略模糊，這個策略讓美中兩強角力時仍有迴旋空間，賴總統卻要在兩岸關係的性質上公開挑明互不隸屬，以致難甩「新兩國論」標籤。這般戰略清晰的做法，在美中互信受損下，兩岸火車對撞風險大增。賴宣示的不卑不亢維持現狀，會不會只能留在他的講稿裡。

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