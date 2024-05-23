解放軍對台軍演 國防部：中共海上兵力35艦船

中共今天宣布自上午7時45分開始至24日在台灣及金馬周邊進行軍演；國防部晚間表示，截至今天晚上6時，中共海上兵力出動作戰艦16艘、海警船19艘，執行「聯合利劍－2024A」演習。

國防部今天下午5時召開臨時記者會，公布中共自今天上午7時40分起至下午2時止，於台灣周邊海空域實施海空聯合軍事操演的情況，海上兵力為作戰艦15艘、海警船16艘，其中4艘海警船於台灣東部海域、3艘於台灣西南海域、9艘於台灣外島。

國防部今天晚間8時以新聞稿指出，自今天7時20分起，陸續偵獲中共蘇愷-30、殲-16及空警-500等各型主、輔戰機計49架次出海活動，其中35架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北部、中部及西南空域，配合共艦執行「聯合利劍-2024A」軍演；圖表註明資訊統計時間是自今天上午6時至下午6時。

然而，國防部於今天晚間8時所公布的資訊，並未提及中共海上兵力於台灣周邊海空域實施海空聯合軍事操演的最新情況，也引發媒體關切與詢問。

國防部於今天晚間接近10時，於媒體新聞群組中回應，截至今天下午6時的統計，中共海上兵力出動作戰艦16艘、海警船19艘。

針對19艘海警船的確切分布位置，國防部表示，因軍演持續進行、變動中，分布的數字不特別敘述。