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中共對台軍演「明顯武力威脅我國主權」 國防部：違反聯合國憲章

中央社／ 台北23日電

中共今天宣布對台灣實施「聯合利劍－2024A」演習。國防部指出，中共在台海周遭海空域實施演習，目的很明顯就是針對中華民國的挑釁行為，這種行為顯然違反聯合國憲章，呼籲中共停止挑釁，避免肇生軍事誤判的風險。

國防部今天傍晚召開臨時記者會，說明中共軍演狀況，由國防部發言人孫立方少將主持，副參謀總長執行官鄭榮豐上將、情次室助理次長黃文啓少將、作計室聯合作戰計畫處處長董冀星少將、法律司人權保障處處長吳逸聖少將等將領出席說明並回應媒體提問。

針對中共此次軍演違反國際法之處，吳逸聖表示，中共在台海周遭海空域實施演習，目的很明顯，就是針對「我國」的挑釁行為，這種行為顯然違反聯合國憲章第二條第四項，任何國家不得以武力或是威脅，侵害另一個國家的領土主權。

吳逸聖指出，對於中共的這種挑釁行為，國防部呼籲中共停止挑釁，避免肇生軍事誤判的風險。

針對此次中共對台軍演與過去的差異，黃文啓說，過去這3年來，中共對台灣所進行的針對性演習，主要是中共東部戰區的部隊為主力，並配合南部戰區及相關支援兵力進行圍台軍演，中共東部戰區今天早上宣布演習消息時，就說明演習兵力是以東部戰區陸、海、空軍及火箭軍為主，但國軍有掌握到這次演習，中共南部戰區、海警部隊都有參與演習。

對於中共此次軍演，從演習轉向發動戰爭「由演轉戰」的可能性，黃文啓表示，共軍「由演轉戰」的可能，一向是國軍視為高度重要的觀察指標，因此只要共軍進行任何軍演，都會針對中共軍演過程、內容、布署的兵力、演習範圍，進行縝密評估分析，若發現由演轉戰徵候時，會按照既有戰備規定、應處做法，因處中共可能的蠢動。

至於共軍後勤部隊是否有向前推進的跡象，黃文啓說，現在這段時間是中共各戰區執行聯合軍種演習時間，後勤部隊會配合演習部隊配置，但目前並未發現，共軍針對這次軍演，出現大規模後勤支援的改變，國軍會持續掌握對方動態，研判其可能行動，及早準備預應。

中共 演習 軍演

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