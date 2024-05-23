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共軍近2次軍演「區域圖」疊加 大陸網友一看：真的包圍鎖台了

聯合新聞網／ 綜合報導
2024年解放軍位於台灣海峽的台灣北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏坵、東引島周邊，開展聯合演訓。圖/央視
2024年解放軍位於台灣海峽的台灣北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏坵、東引島周邊，開展聯合演訓。圖/央視

大陸對台展開包圍式軍演，並發布五處海空操演區域圖。有大陸網友把2年前與今年的軍演區域圖疊加，發現「真的鎖台了」、「台北高雄方向每次必有」，且有範圍越來越小的趨勢。

中共解放軍東部戰區今起2天，在台灣海峽的台灣北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏坵、東引島周邊，進行「聯合利劍—2024A」演習。

對此，大陸網友們激動不已，陸續有人將今年與前2年的軍演區域示意圖疊加，發問「對比一下有啥區別？」，大家從中看出「包圍圈縮小了」、「兩幅圖湊一起，就會發現給圍的水洩不通」，還有人認為「最後一次摸底考試，四面八方全部鎖死」、「肯定已有N個版本的計畫了，包括後續治理計畫」。

不過，也有大陸人疑惑「A股崩盤，彎彎（指台灣）歷史新高，腦子懵逼了」、「像極了兩個老太太吵架，誰都不敢動手」，甚至有大陸網友問「對岸是不是已經尿褲子了？看似雲淡風輕，其實心裡非常慌，飯都吃不下的那種」。

台灣網友們幽默回應「等下還打算去吃炸雞和奶綠」、「我的股票又漲了！開心」、「仗還沒打就先被物價打敗了」，其他人也表示「今天都在關注新垣結衣的消息」、「軍演跟地震一樣，習慣就好」。

2022年共軍東部戰區在台灣周邊畫設六個軍演區域，呈現包圍之勢。圖／取自新華社
2022年共軍東部戰區在台灣周邊畫設六個軍演區域，呈現包圍之勢。圖／取自新華社

大陸網友疊加2024年解放軍（亮紅線處）與2022年軍演區域圖（暗紅線處）。 圖／取自小紅書
大陸網友疊加2024年解放軍（亮紅線處）與2022年軍演區域圖（暗紅線處）。 圖／取自小紅書

大陸網友也瘋傳中國政治學家金燦榮1996年、2022年、2024年共3次疊加版本。圖／取自金燦榮
大陸網友也瘋傳中國政治學家金燦榮1996年、2022年、2024年共3次疊加版本。圖／取自金燦榮

台灣海峽 解放軍 軍演

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