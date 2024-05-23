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中共軍演 賴總統視導戍衛首都陸戰隊66旅凝聚軍心

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
賴總統23日下午首度以三軍統帥身分，前往桃園勗勉「海軍陸戰隊66旅」，期勉部隊堅持精實勤訓，落實各項任務目標。記者陳俊智／攝影
賴總統23日下午首度以三軍統帥身分，前往桃園勗勉「海軍陸戰隊66旅」，期勉部隊堅持精實勤訓，落實各項任務目標。記者陳俊智／攝影

賴總統23日下午首度以三軍統帥身分，前往桃園勗勉「海軍陸戰隊66旅」，期勉部隊堅持精實勤訓，落實各項任務目標。並表示，未來將持續推動國防改革、強化國軍整體戰力，讓國軍得到更好的照顧，要向世界展現我們守護民主台灣的決心。

賴總統抵達後，首先聽取部隊任務簡報及視導實戰裝備，了解部隊戰備及勤務執行狀況。接續實地視察官兵生活設施及社團活動情形；並頒發加菜金，慰勉官兵辛勞。

賴總統表示，今天是第一次以中華民國三軍統帥的身分，來向國軍弟兄姊妹加油打氣。身為三軍統帥，他的責任就是保家衛國，維護全體國人生命財產安全。他會和國軍弟兄姊妹站在同一陣線，共同守護國家安全。

賴總統說，此時此刻，國際社會正高度關注民主臺灣，而面對外在的挑戰與威脅，我們會持續捍衛自由民主的價值，守護區域的和平穩定。他對國軍有信心，也要感謝每一位國軍弟兄姊妹，堅守崗位、守護國家安全，也請所有國人同胞放心。

他也提到，陸戰66旅的弟兄姊妹才剛結束聯勇操演回來。剛剛看見大家高昂的士氣，也展現了訓練的成果，還有對操作各項裝備的嫻熟。各位的表現，他要給予高度的肯定。66旅肩負了首都地區機動部署、重要目標防護的任務；不僅僅具有攻防兼備的作戰能力，更有著迅速的應處能力，是守護國家安全重要的一環。現場每一位都是勇猛剽悍的海軍陸戰隊隊員，肩上扛著榮耀和責任。

賴總統也期許各位，繼續堅持精實勤訓，落實各項任務目標。並提到未來，會持續推動國防改革、強化國軍整體戰力，也讓國軍弟兄得到更好的照顧。深信，把國軍照顧好，就是把國家也照顧好。一起努力，向世界展現守護民主台灣的決心。

黨政高層說，賴清德上任第4日，即前往視導軍事相關行程，展現作為三軍統帥，除了強化國防硬體建設之外，同樣重視如何透過視導部隊等方式，強化與官兵情感聯繫，傾聽基層、凝聚軍心。

國軍 海軍 賴清德 陸戰隊

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