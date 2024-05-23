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全面戒備！顧立雄4指令應對中共軍演 國防部曝「第一擊」命令權責

中央社／ 台北23日電
國防部23日召開臨時記者會，說明中共軍演狀況，情次室助理次長黃文啓少將指出，截至下午2時，中共作戰艦15艘、海警船16艘，殲擊機、空中預警機等各型機42架次在台灣周邊海空域實施海空聯合軍事操演。中央社
國防部23日召開臨時記者會，說明中共軍演狀況，情次室助理次長黃文啓少將指出，截至下午2時，中共作戰艦15艘、海警船16艘，殲擊機、空中預警機等各型機42架次在台灣周邊海空域實施海空聯合軍事操演。中央社

中共解放軍今天宣布，在台灣及金馬周邊進行「聯合利劍－2024A」演習。針對軍演應處，國防部指出，部長顧立雄早上提出4項工作指導，而共軍在台灣海空域24浬線附近活動，目前尚未偵獲中共在台海周邊使用實彈演訓。

國防部今天下午5時召開臨時記者會，說明中共軍演狀況，由國防部發言人孫立方少將主持，副參謀總長執行官鄭榮豐上將、情次室助理次長黃文啓少將、作計室聯合作戰計畫處處長董冀星少將、法律司人權保障處處長吳逸聖少將等將領出席說明並回應媒體提問。

董冀星表示，顧立雄今天上午舉行朝會時，獲得中共軍演的預警情資，即刻有下達指導，第一個為成立應變中心，第二個為加強國軍聯合情監偵各項手段，第三個為保持常態、應處的兵力處置，第四個為持續注蒐後續發展，做好提升加強戒備的各項準備。

董冀星說，當顧立雄下完指導，以及在應變中心成立後，在參謀總長梅家樹上將陪同下，共同到達應變中心，除了掌握當前敵情外，提供各部隊適時指導以及處置方針。

至於「第一擊」的命令權責，董冀星表示，指揮鏈的部分，按照目前的授權機制，維持由國防部長實施自衛權反制的命令下達。

黃文啓表示，中共今天早上在宣布軍演不久之後，共軍海、空軍就抵台灣24浬線附近，中共在中國內陸有實施實彈射擊科目的訓練，但在台灣周邊海空域，「目前沒有看到對方使用的狀況」。

黃文啓說明，國防部對於共軍的軍事動態，保持24小時嚴密監控，這次軍演前 就對共軍海空活動加以掌握，所以中共演習開始後，共軍海空兵力抵近台灣24浬線，共軍就是以平時進行戰備警巡的海上、空中兵力執行，國軍立即加以應處，至於中共地面部隊動態，國軍嚴密加以掌握。

由於中共此次在金門、馬祖等地進行軍演，外界關心金門、馬祖防衛指揮部是否提升戰備。

董冀星表示，國軍各部隊，含金防部、馬防部均維持常態戰備，沒有任何提升，後續會依照威脅的狀況適時調整。

中共 共軍 國防部 軍演 顧立雄

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